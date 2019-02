"Este partido es el partido, no es una final pero tiene las connotaciones de final"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, confía plenamente en sus jugadores y en terminar la temporada disputando la fase de ascenso a Segunda B. Llega al partido del domingo cuestionado tras empatar ante Arcos y Cabecense, espera romper la racha ante la Lebrijana el domingo en Chapín y no teme por su puesto en caso de encajar un resultado adverso.

-¿Qué espera del partido ante la Lebrijana?

-El domingo tenemos que ver al mismo equipo que vimos en el inicio del encuentro de Las Cabezas, como lo vimos ante el San Roque, como el día del Utrera. El partido del domingo es el partido, tenemos que salir con mucha intensidad, con muchas ganas y transmitiendo mucho. Somos conscientes que este partido no es una final, porque no es el último y aún queda, pero sí podemos darle las connotaciones de final. Tenemos que plantearlo de querer ganar, haciendo las cosas que queremos hacer, las cosas que nuestro sistema requiere. Estamos confiados en que lo vamos a hacer bien. Puede ser un partido que nos puede acercar definitivamente a los puestos de promoción. Estamos viendo que a medida que avanza la temporada cada vez cuesta más ganar partidos, a los de arriba les cuesta más, y por lo tanto, es un momento idóneo para sacar fuera todo lo bueno que llevamos.

-¿Se siente cuestionado igual que la semana en la que su equipo se enfrentó al Utrera?

-El entrenador del Xerez siempre está mirado con lupa, esa es la realidad. El entrenador de fútbol normalmente siempre está mirado con lupa y los de algunos equipos, especialmente. Cuando hay detrás una masa social importante, hay una historia, el peso de la responsabilidad que uno soporta es grande y todo se tiene en cuenta. De todos modos, no vivo así el día a día porque sería un sinvivir. No voy más allá del próximo partido y de ganar a la Lebrijana, es mi único pensamiento y lo que tenga que ser con mi puesto pues será. El puesto de entrenador está cogido con pinzas y uno convive con eso.

-¿Le tranquiliza que sus jugadores han sacado buenos resultados cuanto más apurados han estado, como el día del Utrera?

-Es cierto, aunque para preparar el partido ante el Utrera tuvimos más tiempo, hicimos un esfuerzo importante, pero esa preparación no acabó ahí, todavía la tenemos presente. Al margen de mi situación, el equipo tiene que salir a transmitir, a ganar el partido, a ser constante durante los noventa minutos. En eso me quiero centrar, en lo convencido que estoy que vamos a salir a por el partido desde el minuto cero y que nos vamos a instalar en la parte de arriba.

-¿Cómo valora el respaldo de la directiva en estos momentos de tanta presión exterior?

-Siempre me he sentido respaldado por parte de la dirección deportiva, de la directiva, jugadores y de cierta parte de la afición, no he sentido que toda la afición quiera un cambio de entrenador. Es normal que en redes sociales existan críticas, pero ¿cuántos son? ¿Treinta, cuarenta, cincuenta...? Nuestra masa social es más amplia y con esto no quiero decir que esa minoría no tenga razón, esto es fútbol. Lo que digo es que no siento ese acoso y derribo hacia mi persona. De todos modos, no quiero focalizar la rueda de prensa en este tema, quiero centrarme en el partido y en mis sensaciones sobre el partido, que son buenas, me sube la autoestima. Sé que los jugadores van a salir desde el minuto cero a por el partido.

-¿Qué le causa más respeto de la Lebrijana?

-Ha mejorado porque tiene buenos jugadores. Acumular años en la categoría supone adaptarte al entorno, están bien y son capaces de ganar partidos importantes ante rivales importantes pero vuelvo un poco a lo que he comentado antes, mis jugadores están capacitados para ganar a cualquier rival.

-Para el domingo, tiene el alta de Heredia y la baja de Javi Casares...

-Sí. Heredia nos ha dado otro salto en cuanto a posibilidades, es completamente distinto a lo que teníamos y perdemos a Casares, que se ha resentido de sus problemas en el gemelo. Puedo decir que sacaremos un once competitivo y con posibilidades de hacer lo que requiere el partido.

-Joaquín Hidalgo, técnico de la Lebrijana, en la primera vuelta tras ganar por 3-0 realizó unas declaraciones desafortunadas sobre el Xerez DFC que no sentaron bien a la afición, ¿qué recuerda de aquello?

-Exactamente no sé qué dijo pero seguramente las hizo porque tiene desconocimiento. Seguramente, no ha venido nunca a jugar a Chapín como futbolista ni como entrenador. Posiblemente, tenga desconocimiento de cómo es la afición de este club. Que haya una parte de la afición que esté en el otro lado, pues sí pero los tres mil que están ahora con nosotros iban antes al otro lado. Creo que demuestra un desconocimiento grande de lo que es la afición, más allá del nombre que se le ponga.