La plantilla del Xerez DFC, pendiente de la llegada de David Sánchez

El Xerez DFC 23/24 ha comenzado la casa por los cimientos. Nada más finalizar la temporada y consumarse el descenso, la entidad azulina anunció los nombres de siete jugadores con los que no contaba, Quesada, Rasines, Carri, Menéndez, Erik Aguado, Manu Baeza y el capitán Antonio Bello.

Desde entonces, no ha dado más datos y Edu Espada, director deportivo azulino, se ha centrado en la contratación del entrenador, David Sánchez, sin dejar de intercambiar opiniones con el resto de futbolistas que completaron el plantel xerecista de la temporada 22/23.

Los sub-23 que terminaron jugando y con gran protagonismo no tienen claro seguir y a Espada le queda trabajo para convencerles. Ricky Castro, salvo sorpresa poco probable no va a seguir porque tiene ofertas importantes, Hugo Carrillo también está esperando y lo mismo le sucede al meta Antonio Miguel. El alcalareño terminó lesionado y no pudo demostrar todo su potencial una vez que Romerito le dio la alternativa, pero ha tenido ofertas de superior categoría y va a recalar en el Atlético Antoniano que dirige Diego Galiano, técnico que ya lo tuvo a sus órdenes en la campaña 21/22.

Por lo demás, Sergio Martínez, Marcelo, Oca, Adri Crespo, Lolo Garrido, Rafa Parejo, David Agudo, Rober Luna, Gianluca Simeone y Guille Donoso esperan la llegada del nuevo técnico, cada uno en una situación diferente, ya que los hay con contrato en vigor con la entidad.

Canteranos

En cuanto a los canteranos que tuvieron minutos la pasada temporada destaca Álvaro Rosado, que debutó con Pérez Herrera, jugó también un par de partidos con Francis y fue un habitual en el once con Romerito -10 encuentros, 5 como titular-. Además, los jugadores del 'B' Pepe Rincón, Juanma Vargas, Salvi Garrido y Juan Chaves harán la pretemporada con el primer equipo y será el técnico sevillano el que decidirá si tienen hueco en la plantilla del primer equipo.

Cheikh tiene contrato y va a seguir y una de las 'sorpresas' puede ser también la continuidad del centrocampista alemán Fabian Burdenski, que contó poco para los tres técnicos que pasaron por el banquillo -sólo Francis apostó por él como titular-, pero que en el club consideran que puede ser más que válido para Tercera.

La llegada del entrenador, que será presentado este jueves en el Hotel Sherry Park, supondrá que comiencen a despejarse algunas incógnitas, como la composición del cuerpo técnico. Sánchez llegará con su segundo y tendrá que dar el visto bueno o no a la continuidad de Álex Ortega, preparador físico; Antonio Crespo, fisio, José Luis González, entrenador de porteros, y Fran Muñoz, scouting.