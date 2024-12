Sentida despedida de Carri del Xerez DFC

José María Carrión 'Carri' se convirtió este lunes en el primer jugador del Xerez DFC en marcharse de cara al mercado de invierno que está a punto de abrir para buscar en otro equipo los minutos que no ha tenido esta temporada en el combinado azulino. El atacante chiclanero se despide después de tres campañas en la entidad, en las que fue un jugador muy importante en las dos primeras, especialmente la pasada en Tercera RFEF, un curso que culminó con el ascenso.

El jugador ha querido despedirse de la afición y lo ha hecho a través de una emotiva carta en sus redes sociales, en las que se muestra como un xerecista más, asegura que se marcha "con todo el dolor de mi corazón" y agradece a los aficionados azulinos su apoyo durante los últimos años.

Carri ha escrito: "Con todo el dolor de mi corazón. No sé por donde empezar... intentaré improvisar, pero con lágrimas en los ojos agradeceros de todo corazón todo lo que me habéis dado, ayudado y soportado. También os digo... estáis majaras, tengo todo atascado de vuestros mensajes, GRACIAS, algo he hecho bien. Me voy un poco con la espinita de estos últimos meses, que me hubiese gustado disfrutarlos de otra manera, pero esto es fútbol.

No quiero olvidarme de nadie de verdad, pero es que sois tantos que no acabaría nunca, pero quisiera destacar a mi Jose Granados, siempre apoyándome y ayudándome, mi calvo. Y, por su puesto, a la AFICIÓN, fiel en las buenas y en las malas... Que nadie intente entenderos porque sois diferentes al resto. Qué viajes más bonitos recorrí con vosotros, imposible olvidarme de los momentos del derbi, el camino de vuelta de Ceuta, Jove... Os volvería a elegir una y otra vez.

Siempre seré uno de los vuestros, siempre volaremos la cometa juntos".