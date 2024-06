"Se sufrió, pero se logró, es una sensación buenísima"

La Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig era una fiesta a eso de las diez de la noche cuando Matías Ramos daba el ascenso al Xerez DFC marcando el penalti en una tanda de la que fue protagonista absoluto, ya que además de anotar el lanzamiento definitivo detuvo el primer disparo de Lara y el sexto a José García.

El portero argentino cedido por el San Fernando era de los que pasaba por la zona mixta para atender a los medios del club, y obviamente estaba exultante por lo conseguido: "Vinimos todos para ascender, no sólo yo, se sufrió pero se logró. La sensación es buenísima, se lo dije a la gente a mis compañeros, quedaba otro partido, un mundo y sólo había que creer, estaba muy seguro de que lo íbamos a lograr. Hasta el día de hoy es el mejor año de mi carrera, quiero agradecer la confianza del míster y de mis compañeros, desde el minuto uno me la dieron, sin ellos no habría sido posible", comentaba.

David Sánchez, técnico y artífice del ascenso, apenas podía contener las lágrimas y sólo acertaba a decir que "esto lo han conseguido los jugadores. Le tengo que dar las gracias a mucha gente desde que llegué, ha sido un año muy duro pero ha merecido la pena, he visto a mucha gente feliz, no he cambiado mi forma de ser y mucha gente me ha dado la vida, me han apoyado y sobre todo gracias a los jugadores, nunca he estado en un vestuario tan loco".

Sebastián Alonso de Medina, presidente del club, señalaba tras el encuentro que lo vivido en San Vicente del Raspeig era "increscriptible, qué emoción, qué bonito poder vivirlo con toda nuestra gente aquí tan lejos de casa, sé que en Jerez también lo están celebrando. Ha sido sufriendo, lo más difícil, ha sido una gesta preciosa, el play-off que hemos jugado... es para estar contentos y felices y si no se hubiera conseguido también". Apuntaba también que se acordó "de mucha gente que no ha podido venir aquí por muchos motivos, mi hijo, mi padre, cantidad de socios que se han quedado en casa pero han vibrado como hemos vibrado nosotros en esta grada en un partido dificilísimo".

Antonio Bello, director deportivo, también daba sus impresiones tras el encuentro: "¡Qué alegría más grande! Lo que ha hecho esta gente no tiene nombre, los jugadores y el cuerpo técnico han sabido darle la vuelta a la situación que teníamos en la primera vuelta. Darle también valor a la anterior junta directiva, que tiene su parte de culpa en lo conseguido". El partido lo vivió con "muchísimos nervios, lo he pasado fatal, pero convencido, he visto al equipo infinitamente superior al rival, hemos tenido ocasiones para adelantarnos antes, pero sabía que estábamos destinados a ascender la épica, empatando en el noventa y marcando el penalti el portero. Se lo mereces todos y los aficionados".

Por último, Cheikh, el otro héroe del partido al igualar la eliminatoria en el 88', decía que "todo el mundo me decía que iba a meter yo el gol, así lo ha querido Dios y estoy muy contento" y del penalti que se quedó sin tirar en la tanda porque Matías Ramos cogió el balón dijo que "lo quería tirar yo, pero me dijo Mati que lo iba a hacer él y sabía que lo iba a meter, lo más importante es que ascendemos".