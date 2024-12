Las tres primeras vueltas del Xerez DFC en Segunda RFEF, similares

El Xerez DFC se encuentra disputando este curso 24/25 su tercera temporada en el Grupo IV de Segunda RFEF, tras el paréntesis del pasado curso en Tercera por el descenso, y ha cerrado la primera vuelta en la 11ª plaza con 22 puntos, unos registros similares en cuanto a puntos y posiciones en la tabla a los de las otras dos campañas, aunque las lecturas que se pueden hacer de esos guarismos son totalmente diferentes en cada una de ellas.

Los de David Sánchez han ganado cuatro partidos, empatado diez -su gran lastre- y perdido sólo tres, han marcado 17 goles y recibido 16, se encuentran un punto por encima del play-out que establece el Linares y a tres de distancia de las plazas de descenso. El equipo, al igual que el pasado ejercicio, va de menos a más, pero le está costando coger una velocidad de crucero que le permita escalar en la clasificación. Tres derrotas en 17 jornadas son muy pocas y, además, el domingo ante el líder UCAM perdió su primer compromiso como local con el sevillano al frente del plantel. Los azulinos no caían en Chapín desde abril de 2023 frente al Sevilla Atlético (0-1) y también esta categoría.

Irregulares

La temporada 22/23 fue la del descenso y el cuadro xerecista cerró la primera vuelta igualmente en la 11ª plaza, pero con un punto menos, 21, y ya con dos entrenadores. Pérez Herrera fue cesado en octubre -jornada octava tras empatar a uno ante el líder Antequera en El Maulí- y el banquillo fue para Francis, que más tarde también perdería su puesto en favor de Romerito. Entre Pérez Herrera y Francis sumaron cinco victorias, encajaron seis derrotas y firmaron tablas en media docena de oportunidades también con 14 dianas a favor y 16 en contra. El combinado azulino, después de realizar en el mercado de invierno muchos cambios que no dieron resultado, terminó descendiendo, con 40 puntos. Ganó diez partidos, perdió catorce y empató diez (30 goles a favor y 36 en contra).

De menos a más

La del estreno en la categoría (21/22) fue complicada al principio, al equipo le costó adaptarse y también comenzar a sumar fuera de casa. El primer tramo de la competición concluyó para la escuadra de Pérez Herrera con 21 puntos en la 12ª posición. Poco a poco, el equipo se creció, mejoró de forma importante sus prestaciones y llegó hasta a tener opciones de pelear por el play-off de ascenso a Primera RFEF, pero una derrota en Antequera, que se jugaba su ser o no ser en la categoría, le despertó del sueño. El plantel acumuló 47 puntos, con 13 triunfos, 8 empates y 13 derrotas (28 goles a favor y 40 en contra).

El mercado de invierno

De cara a la segunda vuelta de esta campaña, el Xerez DFC ya ha comenzado a mover piezas. De momento, se han marchado el centrocampista Carri y el ariete Álex Castroviejo y la dirección deportiva trabaja para incorporar a al menos dos jugadores, que podrían ser algunos más si hay más futbolistas que cambien de aires. David Sánchez ha tardado en encontrar su once tipo, pero una vez que lo ha encontrado ha dejado claras sus prioridades y Antonio Bello ya sabe las necesidades de un bloque que se ha quedado con Abraham como único delantero centro y con Juan Andrés como segundo punta. En banda, Ilias se ha quedado como único zurdo y por la derecha Beto ha terminado desbancando al canterano Pepe Rincón y a Jacobo, que en los últimos encuentros no han sido titulares.