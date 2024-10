Villanovense-Xerez DFC, un duelo de constrastes

Jerez/El Xerez DFC ultima su puesta a punto de cara a la cita de este domingo (12:00) en el Municipal Romero Cuerda ante el Villanovense, una cita con datos curiosos para los amantes de las estadísticas y un duelo de contrastes. Cara a cara, el único equipo invicto del Grupo IV, el azulino, ante uno de los dos que no ha ganado este curso junto al Cádiz Mirandilla, el extremeño. Los xerecistas foman parte del selecto club de las ocho escuadras que no han perdido en Segunda RFEF y los serones al de las trece que no han saben lo que es lograr una victoria, junto a Gimnástica y Llanera en el Grupo I; en el II, Calahorra, Barbastro, Deportivo B y Real Sociedad C; en el III, Andratx y Mallorca B y en el V, Real Madrid C, Atlético Paso y Mósteles.

Los de David Sánchez suman ocho puntos, con un triunfo y cinco empates, y los pacenses sólo tienen tres, con tres tablas y tres derrotas, y ocupan la penúltima plaza de la tabla. Sólo el filial amarilllo es peor con dos unidades. Los de Guti cosecharon sus unidades en la segunda jornada de liga, con una igualada en Lebrija contra en Antoniano y en las dos últimas, con el CD Minera en casa (1-1) y en el derbi frente al Don Benito el domingo (0-0).

Los números de un Villanovense que en otros cursos ha optado por los puestos altos de la clasificación son tan pobres que igualan a los del curso 18/19 cuando descendió a Tercera, que también tenía tres puntos tras seis jornadas de competición disputadas.

El conjunto que entrena Gus, que cumple su tercera campaña al frente de la plantilla, no acaba de despegar y, además, está teniendo serios problemas con las lesiones, que están impidiendo al técnico contar con todos sus efectivos. El último en unirse a la lista es el guardameta Olmedo, que estará al menos un mes de baja después de que se le saliera el hombro en el derbi del pasado domingo. Tuvo que dejar su puesto en el derbi a su compañero José Andrés, a la media hora de juego. También sufren diferentes problemas Javi Sánchez, Lobato, Riquelme y Collazo. Por contra, ante los azulinos será alta el mediapunta Pablo Guerrero, que no tuvo minutos la pasada jornada, pero ya entró en la convocatoria.

Sesión en el Pepe Ravelo

Los xerecistas se han ejercitado este jueves en el Anexo Pepe Ravelo, ya con Oca y Alberto Durán listos de cara al compromiso del domingo, por lo que el plantel azulino ya sólo cuenta con la baja de Antonio Salguero, que sufrió un edema óseo en la rodilla derecha en el partido de Copa RFEF ante el Melilla (1-0) en La Esparraguera y aún le restan un par de semanas más de baja.

David Sánchez, tras la igualada a dos en Chapín frente a la Balona, volverá a retocar el once en este partido. Marcelo tuvo que actuar de central por las ausencias de Durán y Oca y ahora o pasará al lateral derecho desplazando a Beto al banquillo o será él el que deba aguardar su turno para que entrenen uno de los dos futbolistas que son alta junto a Hugo Carrillo. En la medular, habrá cambios igualmente y en ataque es más que probable que Abraham conserve su puesto como jugador más adelantado.