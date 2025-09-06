El Xerez DFC alza el telón liguero ante una Minera muy en forma

El Xerez DFC alza el telón liguero este domingo (20:00 horas) en Chapín recibiendo en esta primera jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF a la Deportiva Minera de José Carlos Romero 'Checa', el técnico 'rival' las dos últimas campañas en el Xerez CD, al que ascendió como campeón de Tercera RFEF en la 23/24 y casi clasifica para el play-off de ascenso el pasado curso. Ahora, en las filas de la Minera, el técnico nazareno intentará conseguir lo que no pudo en sus dos ejercicios con el XCD: ganarle al Xerez DFC.

Los azulinos inician este domingo la competición con el claro objetivo de no pasar los apuros de la temporada anterior, en la que consiguieron la permanencia a falta de dos jornadas -precisamente en el derbi contra el Xerez CD, al que de paso dejaron sin opciones de play-off- tras una gran remontada en el tramo final de la liga después de la llegada de Antonio Fernández Rivadulla al banquillo en lugar de David Sánchez. El gallego, que llegó en febrero ya con el mercado de fichajes cerrado, cogió al equipo tocado y casi hundido a cinco puntos de la permanencia y fue capaz de reflotar una nave que parecía a la deriva.

El técnico se quedó durante el mes de junio en la ciudad para ayudar a Antonio Bello en las labores de la confección de la plantilla, tiene un grupo a su gusto y mimbres para pelear de manera holgada por la permanencia, sin renunciar a otras cotas en una campaña que se presenta complicada por el número de nombres ilustres que han caído este año en el Grupo 4, empezando por el Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, y también históricos como la UD Melilla, el Real Jaén y el propio Xerez CD, así como otros clubes igual de potentes, Extremadura y los murcianos UCAM y Yeclano.

Catorce caras nuevas -y 19 fichas de momento- presenta el cuadro azulino esta temporada, que serán quince en cuanto al club reciba el ok para la inscripción de Ekerette Udom, central que llega del fútbol griego tras un paso efímero por el Villarreal B y que llega para suplir a Antonio Salguero, traspasado al Girona el último día de mercado. También ese último día aterrizaba procedente de la Balona Pepe Greciano. Los xerecistas han renovado la portería con las llegadas de Perales y Arribas; en defensa sólo repiten Marcelo y Beny y son novedades Mauro Lucero, David Morante -que llega precisamente de la Minera-, Carlos Daniel y Juanjo Mateo; en el centro del campo se ha fichado a Viñuela, Gandoy, el jerezano Curro Rivelott, Diego Iglesias y Julen Ekiza; y arriba están depositadas las esperanzas goleadoras en Christian Dieste -que ha realizado una gran pretemporada- y Stephane Emaná.

En cuanto al primer once de la temporada, todo apunta a que Antonio Fernández apostará en la portería por Perales. En defensa, Mauro Lucero y David Morante formarán el eje y en los laterales Juanjo Mateo y Marcelo se juegan un puesto en la derecha y Carlos Daniel y Beny en la izquierda, con más opciones para el primero dado que el canterano no ha podido actuar en buena parte de la pretemporada tras pasar por el quirófano al término de la pasada. En el centro del campo es donde más opciones tiene el técnico gallego. Parejo y Rivelott pueden jugar juntos, con Sergio García y Fran Viñuela en los costados, Ekiza haciendo de enganche y arriba Dieste.