El Xerez DFC debe aprovechar el mal momento de la Balona para sumar la primera victoria en Chapín

Xerez Deportico FC y Balompédica Linense tienen este domingo en Chapín (18 horas) una cita que puede marcar un punto de inflexión a pesar de que sólo se llevan cinco jornadas disputadas en el Grupo 4 de Segunda Federación. Los azulinos, único equipo invicto del grupo, no conocen aún la victoria en casa, donde han empatado sus dos encuentros contra Juventud Torremolinos y Orihuela, y sólo han sumado el triunfo obtenido en casa del Cádiz Mirandilla, colista de la tabla; mientras que la Balona sólo ganó en la cita inaugural contra el Atlético Antoniano y acumula cuatro jornadas en las que ha sufrido tres derrotas, la última en La Línea contra el Don Benito y que ha removido los cimientos de la casa albinegra. Ya se habla de que Miguel Rivera se juega el puesto este domingo en Chapín.

Los azulinos de David Sánchez le han tomado rápido el pulso a la categoría, tienen 7 puntos y están a uno sólo del play-off de ascenso, pero como el entrenador ha confesado, hay que empezar a sumar de tres para poner tierra de por medio con la zona peligrosa y, sobre todo, para coger confianza de cara a los próximos compromisos. La afición no ve ganar a su equipo desde el partido contra el Ceuta B de la pasada fase de ascenso y urgen tres puntos para que Chapín comience a ser un campo inexpugnable como ya sucedió la pasada temporada, donde sólo ganó el Jove Español en la final del play-off.

El técnico sevillano tiene problemas en la defensa azulina, ya que Salguero estará fuera de combate unas semanas por un edema óseo que sufrió en la eliminatoria de Copa RFEF contra el Melilla; Antonio Oca sufrió una contractura en el isquio derecho durante el choque en Águilas, no jugó la segunda parte por precaución, no llega al cien por cien y se quedará de inicio en el banquillo si es que entra en la convocatoria; y Alberto Durán se ha perdido los tres últimos partidos -el último que jugó fue contra el Torremolinos- por unas molestias en la espalda y llega justo. David Sánchez no tendrá más remedio que tirar del jedulense para formar el centro de la defensa con Hugo Carrillo, aunque Marcelo jugó toda la segunda parte de Águilas en esa posición y otra opción sería retrasar a Parejo, que ya jugó varios partidos la temporada pasada en esa demarcación.

El rival, en horas bajas

En la Balona, marejada tras la última derrota sufrida contra el Don Benito (2-3) en el Municipal linense. Los albinegros, con una plantilla confeccionada para el asalto al ascenso, han comenzado fatal, sólo ganaron al Antoniano por la mínima y de penalti riguroso en la primera jornada y encadenan cuatro partidos en los que sólo han sumado un punto, números que han llevado al equipo de Miguel Rivera a ocupar puesto de descenso a Tercera Federación. El míster empieza a estar cuestionado y, para colmo, sus declaraciones tras la derrota contra el Don Benito no ayudaron a calmar las aguas, diciendo que había que pensar en la permanencia; palabras por las que ha tenido que pedir perdón.

Miguel Rivera ha decidido desplazar a los 22 integrantes de su plantilla. Es cierto que entre ellos están Carlos León, descartado por lesión, y el franco-mauritano El-Hadji Ba, quien aunque ya ha podido ser inscrito y dispone de licencia, aún precisa un par de semanas más de entrenamientos para poder competir. El preparador tendrá que realizar dos descartes. Vuelven a esa convocatoria Fran Carbià, aunque no está para noventa minutos, y David Hernández, una vez cumplida su sanción.