El Xerez DFC entrena en la playa

Jerez/El Xerez DFC finalmente también ha cambiado de planes este viernes para seguir con su puesta a punto de cara al compromiso de este domingo (18:00) en Chapín frente al líder Linares. Los azulinos tenían previsto ejercitarse en Picadueñas, igual que el jueves, cuando cambiaron de enclave por el estado del césped del Municipal por las abundantes lluvias. Finalmente, los técnicos han optado por trabajar en la playa de Valdelagrana con una sesión diferente, en la que han primado los juegos y el buen ambiente antes de un choque importante.

Para este compromiso, David Sánchez, entrenador xerecista, recupera al guardameta Matías Ramos, que no jugó en el Romero Cuerda ante el Villanovense por unas molestias que sintió en el calentamiento ante la Balona el domingo anterior. Ángel Lozano cumplió con nota en la portería en su estreno en liga y ahora el preparador sevillano debe decidir si sigue apostando por el onubense o recupera la titularidad el argentino. La única baja es la del central Salguero, que ya la próxima semana comenzará a trabajar con el grupo.

Sánchez ha explicado sobre los últimos cambios de planes de que "el jueves, por la meteorología, el Ayuntamiento nos aconsejó no entrenar en Chapín y así lo hicimos. Nos marchamos a Picadueñas y este viernes teníamos otra vez el mismo escenario, pero dos días en césped artificial, aunque no pasa nada, no nos convencía. Me preocupa más el cambio de superficie que el césped artificial y como los viernes hacemos menos trabajo de campo, nos lo tomamos más por hacer grupo, nos decantamos por la playa, por andar, por respirar, por hacer tareas en la arena distintas. Nos viene bien mentalmente a todos, aquí siempre las exigencias son muchas y altas y somos humanos. A veces, estamos de acuerdo y otras no".

Sobre el estado de Chapín, aclaró que "ha llovido mucho durante la semana, pisamos el campo el jueves por la mañana y estaba blando. Al final, son situaciones que se dan y no es cómodo hablar siempre de lo mismo. Nos intentamos adaptar a todo en todos los sentidos desde el primer día, no sólo en el campo, en el club, en el exterior... Intento hacerlo todo lo mejor posible, con honestidad y transparencia, como soy yo".