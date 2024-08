El Xerez DFC por fin se estrena en Chapín recibiendo al Atlético Central

Los jugadores del Xerez DFC van a pisar por fin el césped del Municipal de Chapín este sábado. Después de una larga pretemporada en la que han jugado todos sus encuentros fuera de la ciudad exceptuando el partido contra el Algeciras, los azulinos se 'estrenan' en casa recibiendo al Atlético Central en la 34 edición del Trofeo de la Vendimia.

En efecto, los xerecistas no pisaban el Municipal desde el pasado 16 de junio con motivo del partido de ida de la final del play-off contra el Jove Español, encuentro que acabó con victoria alicantina y que ponía cuesta arriba el ascenso a Segunda RFEF. Seis días más tarde, el XDFC lograba darle la vuelta a la eliminatoria aquella inolvidable tarde-noche del 22 de junio, primero con el gol de Cheikh a dos minutos del final que igualaba la contienda y tras la prórroga sin goles una tanda agónica en la que Matías Ramos se erigía en héroe del equipo.

Dos meses y dos días después, el equipo regresa a Chapín, escenario que no ha podido pisar debido a una resiembra que comenzó tarde y que luego se ha ido complicando. Hace unos días, el Xerez CD jugaba el Trofeo Rafa Verdú en Chapín sobre un 'verde' que presentaba un aspecto irregular, aunque para este sábado se espera que luzca mucho mejor.

Para los azulinos es el último partido de una exigente pretemporada en la que se han enfrentado a equipos de superior categoría como el Atlético Sanluqueño, Algeciras, Sevilla Atlético y Recreativo de Huelva, todos de Primera RFEF. Ante los dos primeros, los de David Sánchez salieron victoriosos, pero no así con los dos siguientes, ante los que además se quedaron sin marcar. Precisamente esa ha sido una de las rémoras del equipo esta pretemporada, sin poder anotar más de un gol en cada uno de los partidos que ha disputado. Hubo victorias por la mínima contra Rayo Sanluqueño, Tomares, Sanluqueño y Algeciras, y también se marcó un gol en la derrota ante el Real Madrid C (4-1).

El equipo, no obstante, no le ha perdido la cara a los partidos en ningún momento, ha tomado riesgos en salida de balón que ante rivales de superior categoría se penalizan en caso de error -como ocurrió contra el Sevilla Atlético y el Recre-, pero también ha propuesto un buen juego. Además, David Sánchez no tiene que lamentar bajas, ha recuperado a tiempo a Álvaro Martínez y a David León, Beny también está en la dinámica de grupo recuperado de su dolencia y queda esta última prueba contra un rival de Tercera División para calibrar cómo se llega a la primera jornada frente al CD Estepona, uno de los gallitos de la categoría.

El encuentro en Chapín arranca a las ocho de la tarde de este sábdo y el Xerez DFC buscará su sexto Trofeo de la Vendimia tras los que consiguió en 2014, 2017, 2018, 2021 y 2023.