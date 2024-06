El Xerez DFC anuncia sus primeras bajas tras el ascenso

Jerez/El Xerez DFC, tras lograr el ascenso a Segunda RFEF el pasado sábado en San Vicente del Raspeig, ha comenzado con la planificación la temporada 24/25 en su nueva categoría, a la que regresa tras descender el pasado curso y que conoce bien después de dos campañas consecutivas en ella. Y el primer paso que ha dado la entidad ha sido dar a conocer las primeras bajas, los nombres de los primeros jugadores que no continuarán en la entidad. Casi todos llegaron en el mercado de invierno. Álvaro Garrido, Pablo González, Javi Díez y Cheikh no seguirán y tampoco lo hará el segundo entrenador, Edu Rogerio.

El club ha dado a conocer la noticia a través de sus canales oficiales y les desea a todos la mayor de las suertes: "¡En un año histórico, todos habéis sido partícipes de este incalculable éxito para el club! Muchísimas gracias por vuestro trabajo, esfuerzo y dedicación. Os deseamos lo mejor en el futuro. Siempre seréis recordados y en Jerez tendréis vuestra casa".

De los cuatro primeros jugadores que han salido de la entidad, sólo Cheikh llegó al club hace temporada y media. El atacante aterrizó en la entidad azulina en el mercado de invierno del curso 22/23 procedente del Coria y nunca alcanzó el nivel esperado, aunque aportó su granito de arena y pasará a la historia como el jugador que marcó el tanto del triunfo ante el Jove en la vuelta por el ascenso, que permitió forzar la prórroga y la tanda de penaltis. Este curso ha facturado tres goles y ha disputado 37 encuentros, pero sólo fue titular en nueve ocasiones y acumuló 2.920 minutos.

El delantero Pablo González fue una apuesta de David Sánchez en el mercado de invierno y en media campaña ha conseguido siete goles. El centrocampista Javi Díez también llegó una vez comenzada la campaña y ha jugado 20 partidos. La competencia en la medular era alta y no lo tuvo nunca fácil con Rafa Parejo, Álvaro Martínez y, más tarde, con Alberto Durán. Por último, el extremo Álvaro Garrido fue el último en llegar y tampoco explotó. Dice adiós con 404 minutos en su haber.

El ariete sevillano no ha tardado en despedirse de todos en sus redes sociales y ha dado las gracias a todos, vestuario, entrenador, al expresidente Jesús Viloita, al mandatario actual y a su junta directiva y a la afición.