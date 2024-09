El Xerez DFC, a romper las estadísticas ante el Cádiz Mirandilla

Once que presentó el Xerez DFC enEl Rosal en la temporada 22/23.

Cádiz Mirandilla y Xerez DFC se miden este domingo (12:00) en El Rosal en un partido siempre especial. La rivalidad es innegable y los azulinos aspiran a romper las estadísticas después de cuatro enfrentamientos anteriores, aunque no podrán tener el respaldo de los suyos al no facilitar la entidad amarillas entradas a la afición visitante. Los dos equipos se han visto las caras en División de Honor, Tercera RFEF y en dos oportunidades en Segunda RFEF y nunca lograron el máximo botín. Perdieron en tres ocasiones y empataron en una. Además, aún no han celebrado ningún gol en feudo cadista.

Amarillos y azulinos se cruzaron por última vez en Segunda RFEF en el curso 22/23, el del descenso, y encajaron su derrota más abultada y dolorosa. Ya con Romerito en el banquillo, perdieron por 3-0, con un doblete de Mwepu y un gol de Curro Muñoz. En la campaña 21/22, también en la misma categoría, llegó el único empate y fue a cero. Los de Pérez Herrera ampliaron a cinco las jornadas sin perder y en aquella cita se lesionó de gravedad Marcelo, que es uno de los supervivientes de aquella plantilla junto a Oca, Alberto Durán y Jacobo.

En Tercera, en la campaña 18-19, con García Tébar al frente de la nave, llegó uno de los contratiempos más dolorosos, ya que el equipo vio truncada una racha de seis meses sin conocer la derrota y ese revés precisamente les sacó del play-off y les costó cara. Se vieron superados por 1-0 con una diana de penalti transformada por Javi Pérez. Los azulinos tropezaron 29 jornadas más tarde, ya que no lo hacían desde que cayeron en Chapín en la décima jornada.

Y, por último, el primer derbi se jugó en División de Honor y también se saldó con una derrota por la mínima (1-0). Dani Pendín era el técnico y tras ese revés dio un paso al lado en la novena jornada y abandonó el banquillo azulino.

Álvaro Bastida es el jugador encargado de tirar del carro en el filial. / Cádiz CF

Así es el filial

Este domingo, el combinado de David Sánchez se va a encontrar a un adversario que no tiene nada que ver con el del pasado curso, que logró la permanencia en la recta final de la temporada. Alberto Cifuentes, tras cuatro temporadas dirigiendo al filial, no fue renovado y su puesto lo ocupa ahora Juanma Cruz, que ha dado el salto desde el juvenil de División de Honor.

A sus órdenes (1-4-4-2), una escuadra muy joven, en la que destaca el centrocampista Álvaro Bastida, que está llamado a ser el faro del equipo. Con 17 años, debutó en Primera División con Álvaro Cervera, ha sido internacional sub-19 con España y el pasado ejercicio fue cedido al Atlético Sanluqueño para tener minutos en Primera Federación sin demasiado éxito, ya que nunca se hizo con un puesto en el once titular. Ha realizado la pretemporada con la primera platilla y ha mostrado un buen nivel. La pasada jornada ante el Don Benito fue de los mejores y anotó un gol. De la campaña pasada también siguen el guardameta Aznar, que ha realizado también varias pretemporadas con el primer equipo y el central Morata. Junto a ellos, jóvenes futbolistas como el delantero Morales, con 19 años que llegó a mitad de la pasada temporada procedente del Betis de División de Honor y hasta disputó la fase de ascenso a División de Honor con el Cádiz Balón.