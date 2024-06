Xerez DFC: sigamos volando

Jerez está de fiesta: el Xerez DFC celebra el ascenso a Segunda RFEF por todo lo alto. El equipo de David Sánchez echó el telón a la competición oficial el sábado imponiéndose en un partido agónico al Jove Español en la tanda de penaltis (5-4). Justo después se puso en marcha la celebración, primero sobre el verde de la Ciudad Deportiva de San Vicente de Raspeig, luego en el autocar 'caminito' de Jerez y ya en la mañana de este domingo, en Chapín. Fue un pequeño aperitivo de los momentos que la afición le tenía reservado a un equipo al que le ha costado sangre, sudor y lágrimas volver a la categoría que perdió la pasada temporada. Los futbolistas lucían unas camisetas azules para conmemorar el logro, en la que no faltaban las famosas cometas y el eslogan: 'Sigamos volando, somos de Segunda RFEF'.

Por la tarde, acto institucional primero en el Ayuntamiento y luego, explosión de júbilo en una Plaza del Caballo abarrotada, en la que miles de xerecistas esperaban a sus ídolos pasadas las nueve de la noche. Los jugadores llegaron al Consistorio a las siete y media de la tarde y bastantes aficionados ya se congregaban para felicitar y cantar con los suyos.

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, acompañada por José Ángel Aparicio, delegado de Deportes, y el resto de integrantes de su corporación, recibió a los xerecistas a las puertas del Ayuntamiento y luego accedieron todos al salón noble para proceder al protocolario acto de la firma en el libro de honor. Llegaron los primeros vítores para el presidente Sebastián Alonso y el entrenador David Sánchez, que arrancó las risas de todos preguntando antes de firmar su algunas palabras se escribían con o sin hache y con uve o con be.

La alcaldesa: "Sois grandes y los mejores"

La alcaldesa, que se mostró cercana y amable y resaltó: "Muchas gracias por hacer historia. El sábado por la tarde nos tuvísteis a todos en vilo. Sois grandes y los mejores. Seguro que no es la última vez que os recibo aquí. Gracias especialmente al míster y al presidente".

García-Pelayo tendió la mano a la entidad, asegurando que "las relaciones han sido buenas, esta junta directiva está trabajando muy bien y el club se merece una gran oportunidad. No todo se consigue con trabajo, también se necesitan otros valores. De corazón, enhorabuena, a esta ciudad la tendréis detrás para seguir creciendo. Segunda RFEF, aunque no sé mucho de fútbol, es una categoría más exigente y seremos vuestros aliados, estaremos siempre ahí para que sigáis ascendiendo año tras año. Aunque no lo creáis, ya formáis parte de la historia de nuestra ciudad. Cuando pasen muchos años, vuestras firmas en el libro de honor lo demostrarán".

Tuvo palabras de elogio para Sebastián Alonso y David Sánchez y se subrayó sentirse "orgullosa por permitirnos compartir este día tan especial. Ahora, os queda seguir la fiesta en la Plaza del Caballo, que es el mejor sitio para seguir la fiesta. Mil gracias por esta gran alegría y que esta ilusión no acabe nunca".

Sebastián Alonso, orgulloso

Mientras, Sebastián Alonso, siempre animado por los jugadores al grito de 'presidente, presidente', destacó: "Quiero dar las gracias al Ayuntamiento porque por la predisposición en todo momento tanto de la alcaldesa como de sus concejales ha sido importante, se han mostrado cercanos y afectuosos y eso siempre es de agradecer. Es cierto que nadie hubiera creído hace tres meses que íbamos a estar aquí celebrando el ascenso, pero lo hemos conseguido con el esfuerzo, la constancia y las ansias de superación que han demostrado todos en su trabajo. Ahora, llevaremos el nombre de la ciudad de Jerez por bandera en todos los sitios y eso para nosotros también es un tremendo orgullo. Siempre, estaremos de la mano de nuestro Ayuntamiento".

Tras las firmas y el protocolo, más fiesta... Los jugadores no salieron al balcón como es tradición, pero a las puertas del Ayuntamiento ya se habían congregado muchos seguidores más, que aclamaron a Matías Ramos, el héroe del partido en Alicante al detener dos penaltis y anotar el definitivo. Al argentino, cedido por el San Fernando, le cantaron 'Matías quédate', hubo palmas por bulerías y tampoco faltó el 'que bote la alcaldesa'.

La Plaza del Caballo, azulina

La Plaza del Caballo era el lugar elegido para la cita más esperada. Desde que el autocar enfiló la Avenida de México hasta llegar a la altura de la calle Paz Varela las bengalas iluminaron de rojo la tarde-noche y los cohetes y los petardos atronaron como nunca. Los jugadores no tardaron en darse un baño de agua y de masas y de subirse a los caballos de la fuente para colocarles sus bufandas y, junto a ellos, una afición entregada porque su equipo estaba de vuelta.