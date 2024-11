Antonio Oca: "Lo habíamos hablado toda la semana, llegas aquí y pon"

Antonio Oca, uno de los capitanes del Xerez Deportivo FC, dio la cara tras la derrota de su equipo en el Municipal de Lebrija contra el Atlético Antoniano. Los azulinos cayeron frente al equipo de Diego Galiano en dos acciones que llegaron en sendos saques de esquina sacados desde el mismo punto, aunque con resoluciones distintas. El primero, ejecutado al segundo palo tras un bloqueo al defensa azulino y el segundo en un arrastre al primer palo que dejó libre de marca a José Mari, entrando solo y cabeceando desde casi la línea que delimita el área. Si los xerecistas tenían trabajado el balón parado, no lo pareció en esas dos acciones.

"Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, el Antoniano no pierde aquí desde el 13 de noviembre del año pasado, conocíamos que iba a ser un partido de muchas disputas, de muchas segundas jugadas, de acciones a balón parado y así ha sido, una pena porque lo habíamos hablado durante toda la semana, que trabajan muy bien esta faceta y nos meten los dos goles así".

David Sánchez apuntó en la rueda de prensa tras el encuentro que su equipo no estuvo fuerte en las áreas y que le faltó "liderazgo". El defensa del Xerez DFC asegura que "lo habíamos trabajado durante toda la semana, llegas aquí y 'pon', te meten los dos goles, el segundo justo antes del descanso y te vas con la cara un poco partida porque el primer tiempo ha sido de balones divididos, segundas jugadas, muchos centros y en el segundo hemos salido mucho mejor, con las ideas un poco más claras y hemos estado cerca, una pena que después del 2-1 ha habido 10 o 15 minutos que se ha parado el partido y tendríamos que haber jugado más en su campo".

Si encajar dos goles en acciones similares duele, para un defensa todavía más: "Te da mucho coraje porque los defensas intentamos no recibir ni un gol y hay que ser un poco más responsable, estar un poco más atento, nos tiene que servir para aprender y ya a pensar en el siguiente partido, que también va a ser complicado", reconoció.

Pero los partidos siempre tienen más lecturas y hubo dos jugadas que pudieron resultar clave. La primera, el fallo de Jacobo a portería casí vacía instantes después del 1-0 y la segunda, el 2-0 justo antes del descanso. Oca señala que "hemos tenido también al final, la de Jacobo bastante clara, después una de Abraham de cabeza, otra que me saca el portero en la misma escuadra, también ellos dan al palo después de un error nuestro. Sabíamos que era un partido para estar muy atentos, de intentar cometer los menos errores posibles, porque este campo es muy complicado".

En efecto, Oca pudo hacer el 2-2 en un centro que Barrios sacó de la misma escuadra derecha. Así la narra el zaguero azulino: "La vi dentro cuando salió, es verdad que no la cojo con fuerza porque venía muy templada, pero iba ya a celebrarlo y el portero la ha sacado, una pena y no hay más, a seguir porque el siguiente partido es el sábado y ya está aquí".

Al Xerez DFC se le está atragantando este año el inicio de liga. No ha enlazado dos victorias seguidas aún y eso pesa en la clasificación. Para colmo, el sábado llega a Jerez el equipo más en forma de la liga, un Almería B que suma cuatro victorias consecutivas y es líder: "A ver, es muy difícil, aquí cualquier equipo gana a cualquiera, no hay una diferencia abismal, pero tenemos que intentar salir en todos los partidos a por la victoria y a ver si el sábado podemos ganar y a enlazar dos o tres o las que se puedan. Todos los partidos son muy difíciles, el que cometa menos errores se lo lleva, se está viendo que los partidos se decantan por pequeños detalles".

El choque contra el filial almeriense será, por la resiembra de Chapín, en el Pedro Garrido , escenario en el que el Xerez DFC nunca ha perdido, aunque el césped no está en las mejores condiciones. Oca apunta que "hace un mes entrenamos allí, pero no lo hemos visto (desde entonces). Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, al terreno de juego y a plantear el partido para conseguir los tres puntos. Todos los equipos lo ponen muy difícil y hay que intentar sumar de tres para atar cuanto antes la permanencia y si luego se puede soñar, por qué no", dice.

Por último, se le preguntó por la reincorporación de Salguero, que no jugaba desde que sufriera el edema óseo en una rodilla en el partido de Copa RFEF contra el Melilla. Oca apuntaba que "Antonio está supercapacitado para jugar como el resto de nosotros, estoy muy contento de que se haya recuperado bien y de que aporte tanto o más que nosotros".