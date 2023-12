Mensaje de Navidad de la alcaldesa de Jerez

Muy buenas noches

En esta Navidad, y cuando apenas quedan unas horas para dejar atrás 2023 y empezar un nuevo año, quiero dirigirme a todos vosotros, jerezanas y jerezanos, para trasladaros mis mejores deseos de salud, paz y prosperidad y compartir con vosotros mi firme confianza en que en 2024 seremos capaces de alcanzar las metas que nos propongamos.

Sin duda, éstos son días para vivir en familia, con nuestros seres queridos y amigos sin olvidarnos, claro que no, de quienes ya no están con nosotros y de los que guardamos un cariñoso recuerdo.

En estos momentos finales del año, me gustaría enviar un cariñoso abrazo a todos los que os sentís o estáis solos, a todos los que estáis pasando por una enfermedad o sufrís porque no encontráis un empleo o una vivienda. A todos, quiero deciros que no perdáis nunca la esperanza porque seguro que van a venir tiempos mucho mejores.

Y también mi agradecimiento y el de toda la ciudad a quienes trabajáis o colaboráis con las organizaciones sociales; mi agradecimiento a quienes arriesgáis para crear empleo, a los trabajadores de los servicios públicos o a quienes protegéis nuestra libertad y nuestra seguridad. Muchas gracias a todos por contribuir a hacer un Jerez cada día mejor.

El año que despedimos ha tenido momentos difíciles pero también otros ilusionantes. Este año nos habéis dado vuestra confianza para que trabajemos por mejorar jerez y, por tanto, también vuestras vidas.

Como bien sabéis, en España se están tomando decisiones que nos tienen sobrecogidos. Vivimos en un país lleno de incertidumbre. Estoy segura que muchos de vosotros pensáis que no se gobierna para los ciudadanos, sino por el interés por un sillón.

Quiero que sepáis que no voy a permitir el mismo escenario en Jerez. Vosotros elegisteis seguridad, estabilidad y, ante todo, tener un Gobierno que tenga claro que lo primero es Jerez y que como gobierno sólo nos debemos a los jerezanos.

La ciudad que quiero es la de un Jerez lleno de humanidad y una ciudad excelente, con servicios excelentes, como merecemos los jerezanos.

Estamos trabajando para que vivamos en una ciudad con empleo, limpia, segura, en la que todos podamos tener una vivienda y las personas dependientes se sientan atendidas. Un Jerez con mejores servicios sanitarios, inclusiva, atractiva para los jóvenes, moderna pero que proteja sus tradiciones, tecnológica y bien comunicada.

En definitiva, una ciudad líder.

No voy a engañar a nadie. Tenemos un hándicap que todos conocéis y es la complicada situación económica de nuestro Ayuntamiento. Pero estad seguros de que tenemos las ideas claras y a pesar de los problemas, vamos a sacar a esta ciudad adelante.

Somos un Gobierno que cumple su palabra.

Como recordaréis, nos comprometimos con la rehabilitación de nuestro centro histórico y hoy funciona una Delegación específica para ello y hemos creado una Mesa centrada en recuperar, proteger, repoblar y dignificar el corazón de nuestra ciudad.

También prometimos prestar mejores servicios públicos y para ello hemos iniciado un plan extraordinario de limpieza que está llegando a todos los barrios y, por supuesto, también a nuestra zona rural.

Prometimos un Jerez más verde y sostenible y por ello hemos paralizado todos los proyectos que contemplaban la tala de árboles y hemos incorporado vegetación en zonas donde no había nada.

Prometimos también una programación y coordinación de la gran oferta turística de nuestra ciudad y ya hace un mes que el mundo entero conoce el calendario de eventos de Jerez. Y, por cierto, a lo largo de los próximos meses habrá más sorpresas.

Prometimos proteger nuestro viñedo, y hemos firmado un Plan para garantizar el futuro de la viña y hemos acordado que durante dos años no se puedan instalar energías renovables en las tierras de nuestro marco.

Soy consciente de que aún hay muchas cosas por hacer, claro que sí, pero este Gobierno no va a dejar de trabajar ni un solo día por Jerez y estaremos a la altura de la gran responsabilidad que nos disteis el pasado 28 de mayo.

Jerez es una ciudad con poderío, una ciudad única que es atractiva para vivir y para disfrutar, para trabajar y para invertir.

Y si hoy Jerez es esa ciudad empoderada de la que todos nos sentimos orgullosos es gracias a muchos jerezanos y jerezanas únicos, pioneros e inmortales.

Nuestra universal Lola Flores, desde cuyo Museo os dirijo estas palabras, los sublimes versos de Caballero Bonald, el arte de Rafael de Paula, la fuerza de La Paquera y las familias flamencas, las letras de Manuel Alejandro o la voz de Ismael Jordi.

Nuestros pintores, escritores, deportistas. Nuestra bulería, nuestro vino, nuestros caballos…

Somos únicos en el mundo y somos los primeros en romper muchas barreras o en implantar avances.

Es un orgullo para Jerez que la primera mujer cirujana de España, Catalina Hernández, fuera de Jerez.

Es un orgullo que Jerez fuera la primera ciudad española en instalar alumbrado público eléctrico.

Es un orgullo que Jerez fuera la primera ciudad de España en abrir una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.

Es un orgullo que Jerez fuera la primera ciudad española en ondear la bandera de los derechos de las personas lgtbi.

O en otro orden de cosas, es un orgullo que Jerez fuera la primera ciudad española que eliminó la licencia previa de apertura de establecimientos para que nuestros emprendedores tuvieran más fácil crear un empleo.

Podría seguir mencionando los momentos en que Jerez fue o es líder, pero termino recordando a un jerezano, Pedro Nolasco, que fue el primero en introducir en España la por entonces desconocida bicicleta. Un deporte que el próximo año nos dará muy buenas noticias con la salida desde Jerez de la Vuelta Ciclista a España diez años después.

Hay razones más que suficientes para sentirnos orgullosos con todo lo bueno que Jerez ha dado y da a España y al mundo.

Jerez es una ciudad fuerte y tiene una inmensa capacidad que hace posible que superemos cualquier reto que se nos ponga por delante.

Retos como el de la vivienda, que sé que junto con el empleo es la principal preocupación que tenemos como ciudad porque sois muchas las familias que esperáis poder acceder a un empleo y a una vivienda pública a precio asequible.

No es fácil ni rápido darle la vuelta a 8 años sin que se haya construido ninguna vivienda pública, pero confío en que este año nuevo comiencen a construirse las más de 200 viviendas en régimen de alquiler asequible que ha proyectado la Junta de Andalucía y que se sumarán a las distintas iniciativas que desde el Ayuntamiento estamos fomentando especialmente en nuestro centro histórico.

O en barriadas como La Asunción y La Constancia, en las que llevamos meses colaborando de forma muy estrecha con sus vecinos para culminar la rehabilitación de sus bloques. Como también haremos en Icovesa y Santo Tomás de Aquino.

Apenas han pasado seis meses desde que llegamos al Gobierno de Jerez y no hay punto de la ciudad en el que no hayamos actuado.

Hemos iniciado las obras de mejora en espacios públicos y deportivos de la Zona Sur, o en la zona de Chapín; hemos aprobado proyectos de mejora en Puerta de Sevilla, Entrevías, San Joaquín, Montealto o San José Obrero o hemos incrementado el servicio de limpieza en la zona rural, por poner sólo algunos ejemplos.

Hemos iniciado las esperadas obras del Centro de Salud de Díez Mérito y en esta recta final del año hemos conocido otra buena noticia para la mejora de la red de Atención Primaria con la inclusión en los Presupuestos de la Junta de una partida para el proyecto del Centro de Salud Jerez Norte.

Hemos recuperado la red de integración social para mejorar con las organizaciones sociales la atención a las personas con distintas necesidades o hemos dado un impulso al servicio de Ayuda a Domicilio con el nuevo convenio que firmaremos en los próximos días. Con lo cual, cuidaremos mejor a nuestros mayores y dependientes y dignificaremos la extraordinaria labor de los trabajadores de la dependencia.

La convocatoria de la Mesa de Diálogo Social, la apertura de la nueva Jefatura de Policía Local o la primera fase de la rehabilitación del emblemático Palacio Riquelme y la Plaza del Mercado son pasos hacia adelante que hemos dado en materias tan importantes como el empleo, la seguridad o la recuperación de nuestro patrimonio.

Hemos logrado juntos que Jerez sí tenga Gran Premio de España de Motociclismo y Mundial de Superbike este próximo año, lo que unido a la constitución de la Mesa del Caballo o la reciente apertura permanente del Museo del Belén son otros pasos hacia delante que hemos dado en este escaso tiempo que llevamos al frente del Gobierno de nuestra ciudad.

Recientemente, sobrepasamos la barrera de los 214.000 jerezanos y jerezanas. Somos una ciudad grande, sí, pero sobre todo, una gran ciudad.

Y como gran ciudad afrontamos en este nuevo año que estamos a punto de comenzar retos importantes:

La transformación digital y la formación profesional y universitaria serán dos ejes esenciales de nuestra acción en este nuevo año.

Efectivamente, 2024 será el año en el que Jerez estrene su Universidad de verano para mejorar nuestra oferta formativa y colocar a Jerez en España como referente universitario junto a otras grandes ciudades como Santander o Alcalá de Henares.

En este nuevo año que comienza se abrirán, por fin, las puertas del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios para su reforma y conversión en un moderno centro de formación aeroespacial y aeronáutica de referencia internacional.

2024 también será un año especialmente importante para la cultura en ese reto conjunto de que Jerez sea la capital europea de la cultura en 2031. Un proyecto ambicioso pero necesario que en las próximas semanas contará con un fuerte impulso.

Este próximo año, también abrirá sus puertas el nuevo Museo del Flamenco de Andalucía que nos situará, de nuevo, como verdadera cuna y referente del arte flamenco en todo el mundo.

En materia social, me gustaría compartir con vosotros un proyecto muy bonito, la puerta única, que vamos a desarrollar junto a todas las organizaciones sociales y permitirá dar una respuesta eficaz, eficiente, ordenada, urgente y, sobre todo, humana a todos cuantos tengáis algún tipo de problema o necesidad.

Jerezanas y jerezanos. Merece la pena impulsar todo el potencial que tiene nuestra ciudad, y para ello debemos unirnos, ir todos a una en una ciudad única.

Si el año nuevo, 2024, es un año mejor para vosotros, será un mejor año para Jerez. No os quepa duda.

Y ése es precisamente mi propósito para este año nuevo que estamos a punto de comenzar: que estés mejor, que te vaya mejor, que vivas mejor. En definitiva, un Jerez mejor para todas y todos.

Buenas noches, Feliz Navidad y feliz 2024.