Álvaro, mucha suerte..

"Jerezanos EN ACCIÓN" es una nueva formación política que lidera el que otrora fuera hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Álvaro de la Calle Cánovas.

Si Dios quiere, concurrirá a las próximas elecciones municipales para aportar sensatez y sentido común al deplorable panorama político que vive Jerez.

Pero, querido Álvaro, permíteme que te diga algo.

De antemano, tienes mi voto, tienes mi confianza y tienes a alguien cerquita para decirte las cosas a la cara, tanto si los haces bien al ostentar el sillón de la calle Consistorio, como si haces lo mismo que tus predecesores.

Yo creo en las personas. No en las siglas. Y tu mirada me basta para confiar en ti.

Pero… que nunca se te olvide escuchar al pueblo llano, ese que no llega a fin de mes, ese que paga sus impuestos y ve cómo sus calles están sepultadas en mierda, ese que se piensa dos veces si coger un autobús urbano por miedo a que pueda salir ardiendo en mitad de su ruta.

Que nunca se te olvide luchar por nuestra ciudad. Por sus barrios. Por sus señas de identidad. Por su día a día. Álvaro, Jerez es muy grande para que siga viviendo de espaldas a su grandeza.

Y que nunca se te olvide -grábate a fuego esto-, que tu labor no es figurar, no es hacerte la foto de turno ni querer pasar a la historia. Tu labor es servir para que la Historia quiera hacerse la foto con nuestra ciudad.

Espero que no se te pegue el pasotismo y la desfachatez de ese salón de plenos, espero que no me falles, y espero que te dejes la vida por la vida de los jerezanos.

Si logras ser alcalde, al final de tu legislatura te preguntaré cuantas suelas desgataron tus zapatos; ellas me dirán si te pateaste o no las calles.