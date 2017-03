¿Y tú de quién eres?

La pregunta es todo un clásico, no sólo en las familias tradicionales, sino también en las políticas. Y muy especialmente en Jerez y en el PSOE. Este partido tiene una querencia muy arraigada a que se etiquete a sus militantes, a sus cargos, en función de su supuesta pertenencia o simpatía con 'familias', corrientes o líderes a los que presuntamente siguen. Una simplificación no siempre acertada que acaba creando bandos, algo a lo que es muy dada una parte importante de la sociedad de hoy en todos los ámbitos. Se etiqueta a todo el mundo y la política no iba a ser una excepción. Claro que también hay políticos que abonan esta práctica y juegan a moverse de un lado a otro en función de sus intereses y según quien mande. Cuando se alcanza el poder es más fácil obtener esa cohesión interna y los brotes de división que desembocan en la creación de grupos enfrentados son más probables en momentos de crisis por falta de resultados.

Lo cierto es que las primarias en el PSOE amenazan con remover lo mucho o poco que se había avanzado en este partido en busca de la unidad de sus cargos y militantes, reavivando luchas pasadas.

Hoy se confirma, por si quedaba alguna duda, que Susana Díaz se presenta a la secretaría general del PSOE, compitiendo por el cargo con Pedro Sánchez y Patxi López. Pues ya tenemos tres grupos en los que clasificar -al menos hasta mayo- a los militantes y cargos socialistas, unos con más entusiasmo que otros. ¿Y Jerez? ¿A quién apoyarán los socialistas jerezanos? Partiendo de la base de que el voto de los militantes es secreto y que, por tanto, nada se puede dar por seguro, todo indica que quienes hoy ostentan el poder orgánico y el institucional están del lado de la presidenta andaluza. A comienzos de legislatura no estaba tan claro. La alcaldesa Mamen Sánchez no sintonizó con Susana Díaz cuando se trató la negociación de un acuerdo de investidura en Jerez. Desde el PSOE regional no se entendió que Sánchez decidiese dar el paso para gobernar en minoría con apoyo de IU y Ganemos. La alcaldesa -diputada en el Congreso durante 15 años-no ocultó su simpatía con Pedro Sánchez cuando éste fue candidato a la Presidencia del Gobierno. Pero desde aquella visita a la Feria del Caballo en 2015, muchas cosas han cambiado. Ahora Mamen Sánchez y Susana Díaz han acercado sus discursos. El apoyo de Rubalcaba a la presidenta andaluza ha acabado con cualquier duda de la alcaldesa. El respaldo socialista a Pedro Sánchez en Jerez proviene de militantes descontentos -favorables a un pacto con IU y Ganemos- entre los que ya no hay concejales. Susana Díaz ha acabado por unir en un mismo objetivo a Mamen Sánchez y Miriam Alconchel. De aquí a un año, no más, habrá que decidir en asamablea local cuál de las dos manda en el partido y es la próxima candidata a la Alcaldía. En el PSOE acostumbran a decir que los alcaldes los quitan los ciudadanos, no los partidos. El apoyo de la alcaldesa a Susana Díaz se lo pone aún más fácil. Si la presidenta andaluza gana, claro.