Doble Gran Premio

Sin duda, es maravilloso que este fin de semana hayan coincidido en Jerez el Mundial de Moto GP y el inicio de la Feria del Caballo. Incluso el Día de la Madre, que es hoy (aprovecho para saludar y felicitar a todas las madres). Y si además hubiesen coincidido esos eventos con la Navidad, el Corpus, Carnaval, el Festival de Jerez, las zambombas y las Fiestas de la Vendimia, mejor que mejor (nos quitábamos de un plumazo todo o casi todo lo que se celebra en esta ciudad). Sería magnífico, sobre todo para quienes nos visitasen, que estarían encantados de tanta y buena fiesta. Pero los jerezanos, seguramente, no opinarían lo mismo.

Vivimos desde el jueves, debido también al acueducto en la Comunidad de Madrid, un afluencia de visitantes a Jerez que no se recordaba desde hacía muchos años. Se ha juntado todo y el resultado será, esperemos, una gran caja para hoteleros y hosteleros, que falta hace después de muchos años de crisis y de moteros y resto de visitantes de Gran Premio que llegaban con lo justo el sábado por la tarde -si llegaban- y 24 horas depués estaban de regreso. Es de cajón que el binomio Feria y Motos da mucho juego pero también lo es que esa fusión elimina unos cuantos días de lleno en bares y restaurantes, en carreras de taxistas y en muchos más sectores. Hay propietarios que cifran el coste de este solapamiento en decenas de miles de euros.

La excusa que se ha dado desde el gobierno municipal para esta "inevitable" coincidencia es que no pueden coincidir Feria y Rocío, como si de un axioma se tratase. Teniendo en cuenta que la Feria de Jerez abarca desde hace dos años dos fines de semana (y más este año), esa teoría no se entiende, toda vez que siempre habrá un fin de semana para que los rocieros puedan disfrutar de Hontoria y Aldea. Tampoco el recurso a los caballos es del todo cierto: no todos los que hacen el Camino son los que pisan el albero de la Feria. ¿Afectaría una coincidencia a más rocieros que a personas que viven de la hostelería en Jerez?

En cualquier caso, la decisión de la coincidencia se tomó hace meses pero no ha sido hasta hace unos días cuando han comenzado a arreciar las voces contrarias. Se celebraron reuniones en el Ayuntamiento para decidir la fecha de la Feria del Caballo con representación de diferentes sectores. Nadie elevó la voz hasta hace pocos días, con todo ya en marcha, como suele ocurrir.

Tal vez este debate razonable aunque tardío sirva para que de cara al año próximo se medite mucho más el calendario festivo de Jerez, se eviten coincidencias innecesarias y se desterren mitos o tabúes como que una Feria no puede coincidir con el Rocío o ser a final de mayo (no creo que Sanlúcar vaya a recibir un visitante menos en su Feria por entrar en los primeros días de junio). Mientras tanto, disfrutemos de un fin de semana extraordinario y tratemos de conseguir al menos que muchos moteros conozcan la Feria y el año que viene vengan a Jerez no sólo por el atractivo de las carreras en el circuito que lleva el nombre de Ángel Nieto sino por la magia de sus casetas y por los otros caballos que pasean por las calles. Feliz Feria.