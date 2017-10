Juego de tronos socialista

La concejal y diputada provincial Isabel Armario ha presentado esta semana su candidatura a la secretaría general del PSOE en Jerez en el próximo congreso local de mediados de noviembre. Con el respaldo del actual aparato provincial, Armario aboca a la alcaldesa Mamen Sánchez a un escenario incierto en estos tiempos de decisiones complejas: o se presenta también a unas elecciones internas en las que una derrota la dejaría en debilidad y cuestionaría su liderazgo institucional o le deja paso y renuncia a cualquier control orgánico, con lo que ello supone hoy día para cualquier político en cualquier partido.

La alcaldesa, por su parte, anda estos días deshojando la margarita antes de decidir si da el paso y se enfrenta no sólo a Armario y al aparato de su partido en Jerez sino también al de la provincia. Los pétalos de la flor son los apoyos con los que contaría antes de afrontar un envite de ese calibre. Cuenta con apoyos de 'históricos' dirigentes socialistas, apuntan desde su entorno, aunque no se sabe muy bien qué significa hoy ser 'histórico' en el PSOE de Jerez, donde en los últimos treinta años los cambios de bando, o de familia, o de sensibilidad -como se quiera llamar- han sido constantes. Ni siquiera cabe hablar con certeza sobre 'pilaristas', 'sanchistas' o 'susanistas' porque basta con ver las fotos de quienes apoyan a una u otra edil para comprobar que hay gente que no encaja en lo que dicta la teoría.

Hablar de unidad en el PSOE de Jerez es como hacerlo de física nuclear en una aldea del siglo IV. Las heridas nunca han terminado por cerrarse en el socialismo jerezano, donde existen críticos con la dirección desde que se inventaron las siglas. Se podría decir que forma parte del ADN de esta formación en Jerez. Se registran enfrentamientos con regularidad, más o menos soterrados, más o menos públicos, que acaban siempre con la firma de una paz que es poco duradera en el tiempo. Da igual quien termine ganando o perdiendo. Así que a pocos extrañaría que finalmente se produjese esa pugna entre alcaldesa y diputada, entre Mamen e Isa, que pase lo que pase acabará dejando heridas una vez más, pues cualquiera de las candidaturas que saliese derrotada representa una parte importante de la militancia local. Tal vez esta semana que empieza salgamos de dudas y sepamos si se produce un acuerdo 'in extremis' o si finalmente estamos ante el pulso de dos candidaturas en veinte días. Los movimientos políticos a alto nivel tratarán de evitar hasta el último momento otro duelo fraticida e intentarán que haya un acuerdo. En caso de derrota, la juventud juega a favor de Armario, que la podría digerir mejor que Sánchez, que quedaría a merced de un partido que no manejaría y que le impondría, caso de repetir, la mayor parte de la lista electoral y, con ello, los nombres de su futuro gobierno en caso de seguir en la Alcaldía tras 2019. Y es que, visto lo visto, si el PP no alcanza una mayoría suficiente, en el PSOE están convencidos de que volverán a gobernar. Eso es lo que hace más apetecible ahora participar en el juego de tronos socialista.