La fórmula del agua

Esta no es tierra de medias tintas. O todo o nada. O no cae una gota de lluvia en seis meses o en una semana cae toda la lluvia de seis meses. El paso de 'Emma' por la provincia ha dejado agua para una buena temporada y también un reguero de destrozos que tardaremos tiempo en arreglar. La más afectada, la costa, esa industria de la que vive cada vez más el interior (recordemos las recientes campañas del Clúster Turístico de Jerez en ese sentido) y que ahora ve cómo la Semana Santa puede pasar de largo entre los profesionales de un sector que basa en ella uno de los pilares del año. 'Emma' no ha perdonado y se ha cebado con muchas playas que necesitan urgentemente una reposición de arena y unos trabajos que no estarán a tiempo para los días de celebración de la Pasión. Habrá que ver cómo se traduce este hecho en los datos de reservas y pernoctaciones en todas las localidades de la provincia, pues la playa sigue siendo un atractivo y un gancho muy importante pese a que existen muchos otros, por suerte, en un territorio con tantos encantos.

Las imágenes del temporal y esas playas convertidas en paisajes lunares no ayudarán mucho este año. Sin embargo, esta desgracia para muchas personas y para el entorno natural nos ha dejado algunas buenas sensaciones. Porque del infortunio también se suelen sacar conclusiones positivas y para la reflexión.

Por ejemplo, esa 'marea' ciudadana que llevó a muchas personas a marchar voluntariamente hacia esas playas heridas y realizar una limpieza manual, retirando basuras, escombros, maderas... Ejemplar comportamiento que emociona y que hace sentir el orgullo de una sociedad civil que sabe organizarse espontánea y generosamente cuando es necesario. Enhorabuena a quienes en El Puerto, en Cádiz y otros municipios se echaron a las playas para limpiar ese particular 'chapapote'.

Los tornados que arrasaron parte de Puerto Sherry y llegaron hasta Jerez, o los que llevaron el terror y hasta la muerte a la provincia de Huelva hicieron despertar también a las autoridades, tan dadas a discutir por todo y a trabajar por separado. Tuvo que llegar a Europa una tempestad como 'Emma' para que Susana Díaz y Mariano Rajoy se uniesen por unas horas, hablasen de lo sucedido, coordinaran medidas entre la Administración regional y la nacional y se hicieran juntos una foto. Los damnificados por los sucesos naturales de los últimos días esperan ahora que esa imagen de unidad se traduzca en medidas urgentes que ayuden a paliar su situación y los devuelva a la normalidad cuanto antes. No debería ser necesario que pasen estas cosas u otras más graves para que los ciudadanos podamos ver cómo nuestros representantes públicos se unen en favor del bien común. Sería bueno que cada día, incluso en las cosas más pequeñas, en cada asunto menudo de un ayuntamiento, los políticos aplicasen la fórmula del agua. Que entre otras cosas viene a decir aquello de que no hay que acordarse sólo de Santa Bárbara cuando truena.