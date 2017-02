La inmigración alada

En estos días está de rabiosa actualidad la inmigración con su dolorosa secuela de muertes y de dramas personales inimaginables. Por cierto, en esta parte de la Península ibérica, desde hace siglos, este fenómeno se produce; no es baladí el hecho de que seamos puente entre dos continentes. No debemos olvidar ello, pues ha formado y moldeado nuestra historia desde que el Hommo sapiens ocupara estas tierras.

De todas formas, lo que quiero comentar es otra migración: la de nuestras aves; la migración alada. Desde hace semanas están volviendo de sus cuarteles de invierno, más allá del desierto del Sahara, en el Sahel, e incluso en las selvas tropicales, las aves ibéricas que nos han abandonado durante el frío invierno y que ahora, ante la previsible bonanza en el tiempo primaveral que se avecina, vuelven para cumplir, entre nosotros, la misión más importante que tienen en su código genético: la perpetuación de las especies. Si durante el día miramos al cielo, veremos grandes bandos de cigüeñas, milanos, águilas…. dirigiéndose hasta sus lugares de cría originales. Estas aves planeadoras que usan las corrientes térmicas para sus desplazamientos, cruzan hacia Europa por el lado más angosto, en este caso, el Estrecho de Gibraltar. Pero las aves más pequeñas, los paseriformes, no usan térmicas, vuelan apoyándose en plumas y musculatura, y por ello cruzan por cualquier lado y a cualquier hora. Es emocionante estar mirando al cielo estos días de luna llena y, a veces, sobre el disco lunar ver las diminutas figuras de estas avecillas volando como pequeños duendecillos en plena oscuridad. Ellas regresan a nuestros campos y toda la Naturaleza la recibe con sus mejores galas. La primavera va a estallar. Esto lleva sucediendo desde hace miles de años, incluso cuando el hombre aún no habitaba la Tierra. Sin embargo, las inmigraciones de las personas parecen que no son tan bien recibidas por el género humano. A ver si va a ser verdad eso de que el hombre es un lobo para el hombre…