Así es el plan del SAS para mejorar la Atención Primaria en Andalucía

Mejorar los cupos de pacientes de los médicos de familia con el objetivo de llegar a los 1.200; reducir las agendas de Medicina de Familia y Pediatría con un máximo de citas programadas de 35 y 25, respectivamente; y una mayor capacidad diagnóstica de este nivel asistencial figuran entre los objetivos del nuevo Plan de Atención Primaria de Andalucía en el que se encuentra trabajando en estos momentos el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Estas propuestas, que forman parte del compromiso acordado el pasado 25 de enero con el Sindicato Médico Andaluz, en vísperas de una jornada de huelga del colectivo médico andaluz, son algunas de las líneas que recoge el documento de trabajo con el que se pretende actualizar el sistema de Atención Primaria y que este jueves ha sido presentado a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidad, que forman, junto a colegios profesionales y sociedades científicas y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) todas las partes implicadas en el documento final que, según constata el SAS en un comunicado enviado a la prensa, supondrá un "impulso" y "fortalecimiento" de la Atención Primaria y eso "redundará en la mejora de la asistencia sanitaria" que recibe el paciente. No obstante, lo que no concreta el SAS son plazos.

¿Cuáles son las medidas previstas?

Mejora de cupos. La Administración andaluza contempla que cupos máximos de 1.300 pacientes en médico de familia y de enfermería (con objetivo a 1.200 a cinco años) y de 900 en pediatría.

Limitación de agendas. Las citas programadas se limitarán a 35 pacientes para Medicina de Familia y 25 para Pediatría. En ambas se incluye la demanda presencial, telefónica, administrativa, programada, avisos, etc. Mientras, las continuidades asistenciales serán de carácter voluntario, abierto y permanente, para garantizar la asistencia a las personas, siendo el número de pacientes en cada agenda por este motivo no superior los 25. Se tendrá apoyo de las categorías de enfermería, gestión y servicio en los centros para la realización las continuidades asistenciales. Asimismo, se creará un perfil administrativo de apoyo a la gestión asistencial

Mayor inversión. Andalucía dedicará en 2023 el 30% del presupuesto a Atención Primaria y el 7,4 del PIB.

Mejora de la resolución diagnostica. El SAS indica que, en este punto, se están revisando las instalaciones para las pruebas diagnósticas de ámbito de Primaria y de la cartera de servicios adaptada a las necesidades de cada centro. Igualmente, se irán incorporando nuevas tecnologías para realizar analíticas en los centros de salud y se seguirá formando a los profesionales en el manejo de la imagen para diagnóstico.

Más formación. Está previsto impulsar la formación específica regulada y homogénea a los profesionales que acceden este nivel asistencial por primera vez o tras años de inactividad. Se potenciará, pues, en horario de trabajo, la formación continuidad y la investigación de los profesionales.

Incorporar la enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Se prevé una incorporación progresiva en todos los centros sanitarios en las consultas de acogida. Así como actualizar el mapa de trabajadores sociales, así como se revisará la cobertura asistencial de la rehabilitación (fisioterapeuta, terapeuta y logopedas) y de las matronas, y se realizará una revisión de las categorías de Atención Primaria que puedan cumplir con los criterios de cobro de dispersión geográfica.

Medidas específicas para fidelizar a los residentes. Entre ellas, el SAS destaca la de ofertar a éstos interinidades por plazas vacantes en aquellos puestos que no se hayan podido cubrir mediante los procesos establecidos en el Pacto de Bolsa Única.

La opinión de los sindicatos

Las medidas presentadas no convencen, por el momento, a los sindicatos. El primero en pronunciarse tras la presentación del documento este jueves ha sido Satse, en nombre de la Enfermería andaluza, que, a través de un comunicado ha mostrado su rechazo a este plan "por inconcreto". Para Satse la propuesta de la administración, "si bien contiene aspectos positivos, es una mera declaración de intenciones al carecer de una calendarización o de financiación para afrontar, por ejemplo, la consolidación de las plantillas".

De cara a mejorar la asistencia que se ofrece a la ciudadanía, el Sindicato de Enfermería ha instado al SAS a seguir negociando medidas de mejora, entre las que reclama incrementar los recursos humanos y materiales en el SAS, incluyendo la consolidación de la figura de la enfermera referente para los centros educativos o estabilizar e incrementar la plantilla y homogeneizar el procedimiento de actuación en todos los centros de salud para atender las denominadas “consultas de acogida” gestionadas por enfermeras.

En la misma línea, el sindicato sanitario ha reclamado una calendarización sobre la incorporación de manera progresiva y gradual de la categoría de enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y enfermería pediátrica como plantea el SAS de forma imprecisa en su documento de trabajo.

De igual forma, Satse exige además la creación de las plazas necesarias de Fisioterapeuta para que haya al menos uno en todos y cada uno de los Centros de Salud andaluces actualizando la cartera de servicios, el incremento de plazas de Matronas para garantizar una asistencia integral a las mujeres o consolidar las plazas de Enfermera/o Gestoras/es de Casos, de referencia para los centros socio-sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud, entre otras cuestiones.

Por su parte, CSIF, CCOO y UGT han señalado este jueves que convocarán más movilizaciones y de "mayor intensidad" tras "una nueva reunión fallida" de la Mesa Sectorial de Sanidad. "El SAS ha presentado dos documentos que para nada aportan mejoras tangibles y que siguen incidiendo en hacer trabajar más tarde a nuestros médicos para revertir el tapón asistencial que padecen los centros de salud", aseveran los tres sindicatos a través de un comunicado. "Las tres organizaciones pensamos que existe poca o ninguna intención de alcanzar un pacto y que más bien pretenden desmovilizar a profesionales y usuarios con promesas que no van a cumplir o con la amenaza directa de privatización", advierten.

Ante dicha situación, UGT, CCOO y CSIF se plantean la convocatoria de más movilizaciones y de "mayor intensidad" hasta conseguir revertir una situación que, lejos de mejorar, "cada vez está peor", toda vez que subrayan que "dialogar y consensuar parece que no están en el vocabulario de esta Consejería de Salud y no pararemos hasta que profesionales y usuarios tengan, y no que padezcan, un ambiente idóneo tanto laboral como asistencialmente hablando".