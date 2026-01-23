Los servicios de emergencia tardaron 35 minutos en llegar hasta el Alvia

Los servicios de emergencia que actuaron en los primeros momentos después del choque de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, tardaron apenas 35 minutos en llegar hasta los ocupantes del Alvia, el más afectado por el accidente. Según ha podido conocer este periódico de fuentes conocedoras de ese despliegue de efectivos, los agentes de los cuerpos de seguridad llegaron en un primer momento hasta el Iryo. Las escenas que se encontraron en el lugar eran dantescas, por lo que procedieron a auxiliar a las víctimas. Fue entonces cuando les avisaron de la existencia de otro convoy -el Alvia- situado a unos 800 metros del lugar, por lo que se dirigieron al mismo, donde llegaron unos 35 minutos después.

Esta secuencia ha sido confirmada por los audios que se han conocido esta mañana y que intercambiaron desde el 112 y Adif. La Cadena Ser ha accedido a la llamada que se produjo sobre las 20:00 horas entre una operaria de Renfe y el Centro de Coordinación de Emergencias. Concretamente, a las 19:58 ya compartían información sobre la existencia de heridos en el tren Alvia, que impactó contra el tren Iryo. Minutos más tarde, a las 20:00 se produce la llamada entre los dos miembros del personal y donde se pide información de la localización de la tragedia.

Por otra parte, el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que los forenses han determinado que las 45 víctimas mortales del siniestro, fallecieron de manera inmediata. Así se desprende de las autopsias que en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba se han practicado a los fallecidos por el choque de los trenes.

Los trabajos en la zona del accidente continúan este viernes centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse en la tarde de este pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de fallecidos. Así lo han confirmado fuentes de Adif, que han detallado que antes de empezar a recuperar la infraestructura es necesario retirar los restos de los convoyes Iryo y Alvia involucrados en el accidente del pasado domingo para, posteriormente, hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

La Junta de Andalucía ha desactivado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil que pasa de situación operativa 1 a 0, lo que supone su desactivación tras finalizar las tareas de la Junta de Andalucía sobre el terreno. Desde que se activó el domingo a las 21:26 han participado en el rescate y atención a las víctimas 19 UVIs de los Servicios de Urgencia de Montoro, Adamuz, El Carpio y Bujalance y las del 061 de Jaén, Córdoba y Sevilla; 16 ambulancias y 2 vehículos de apoyo logístico (VAL) del 061.