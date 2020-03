Álex Expósito supera el coronavirus

El delantero del Puerto Real y exjugador de Jerez Industrial y Xerez Deportivo FC Álex Expósito ha salido este lunes del Hospital de El Puerto de Santa María tras superar el coronavirus COVID-19. El punta ha permanecido ocho días ingresado y asegura que lo ha pasado “muy mal”, con picos de fiebre de 40 grados.

Expósito disputó el partido contra el Jerez Industrial en La Juventud -el último jugado hasta la fecha- y una semana después 'cayó' víctima del virus. “La verdad es que no sé dónde lo he podido coger. Trabajo en un gimnasio, allí va mucha gente y se tocan las máquinas”. Su intuición es que fue allí aunque no tiene certezas. “Empecé a sentirme mal el domingo (15 de marzo) y dicen que el período de incubación es de cuatro o cinco días. Primero algo de fiebre, luego tos, y pérdida de olfato y gusto”. Todos los síntomas. “Fui al hospital y me dejaron ingresado”.

El jugador sólo tiene buenas palabras para la ardua labor de los sanitarios: “Venían cada cuatro horas a tomarme la temperatura, ver la saturación del oxígeno y el ritmo cardiaco. Los primeros días los pasé muy mal, la fiebre con picos de 40 grados y un dolor de cabeza insoportable. Además, aislado y solo las horas se hacían interminables”.

Con el paso de los días, el jugador roteño mejoró paulatinamente, hasta que este lunes fue dado de alta: “Ahora estoy ya perfectamente, no tengo ni fiebre ni tos. Tengo que seguir un tratamiento durante cinco días más, pero ya en casa”. Sin duda, su condición de deportista “me ha ayudado, porque además ni fumo ni bebo. Son factores que ayudan”.

Eso sí, la experiencia “no se la deseo a nadie. Ingresé un lunes y al día siguiente falleció una señora. Imagínate. Se te pasa de todo por la cabeza. Hay muchas personas mayores en las habitaciones de al lado y se les escucha toser y pasarlo mal. La verdad es que era una angustia”.

Y también se sufre al no tener contacto con la familia. La máxima preocupación de Álex era cómo estaba su novia: “Está embarazada y es asmática. Le preguntaba constantemente si tenía fiebre, aunque fuesen unas décimas. Gracias a Dios está bien. Por mis padres estaba más tranquilo porque hacía varios días que no los veía, así que no había contacto”. Y la tecnología ha ayudado: “A base de videollamadas hemos podido estar en contacto”. Por buscarle algo positivo, “dicen que tras pasarlo el cuerpo genera anticuerpos, así que dentro de lo malo espero que no vuelva a sucederme”.

Esta experiencia sí le ha hecho replantearse cosas: “Te das cuenta de que igual has hecho el tonto durante mucho tiempo. Me emociono y todo porque lo he pasado muy mal y cada vez que encendía la televisión nos bombardeaban con el número de muertos. Ahora valoro mucho más las cosas. Estar aquí en casa con mi novia, ella en un lado del sofá y yo en la otra punta me da ahora mismo la vida”.

En todo este contexto, el fútbol queda en un segundo plano, aunque sale también a relucir y la pregunta que todos se hacen es qué va a ocurrir con las ligas. En Primera Andaluza, el Puerto Real es líder con 3 puntos de ventaja sobre el Jerez Industrial. Expósito cree que “todo lo que no sea acabar la temporada va a ser injusto para unos o para otros”. Aún así, el delantero cree que tanto Puerto Real como Jerez Industrial han sido tan superiores al resto que “si no se pudiera acabar la liga, una buena opción y quizá la más justa sería que nos jugásemos el ascenso entre los dos”.