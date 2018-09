El Arcos, a seguir la racha en Lebrija

El Arcos se presenta esta tarde (20:00 horas) en el Municipal de Lebrija al copo de puntos y dispuesto a seguir la racha ante una Balompédica Lebrijana que buscará su primer triunfo del curso. Pese a que los sevillanos no han comenzado con buen pie -empate en casa con el Utrera y derrota en Lepe-, en el Arcos no se fían de la Lebrijana y Pepe Bermúdez, entrenador de los arcenses, presume que será un partido "complicado porque es un equipo que viene de hacer muy buena campaña el año pasado, esta temporada quizá no ha arrancado muy bien pero seguro que querrá empezar a sumar de tres en tres y delante de su afición intentará ponérnoslo difícil para quedarse ellos con los tres puntos. Nosotros vamos a competir, como venimos haciendo hasta ahora, a intentar sumar tres puntos y seguir creciendo".

El entrenador del Arcos destaca de la Lebrijana "el conjunto: es un conjunto muy agresivo sin balón, que presiona muy bien, intenta recuperar pronto, con balón tiene gnete de calidad, veterana en la categoría. el conjunto es lo que les hace fuerte, esperemos que nosotros estemos a la altura y les pongamos las cosas difíciles".

Bermúdez sigue con las bajas de Manu Lebrón, que avanza poco a poco en su recuperación, y Giráldez, que sigue con molestias, y además de los lesionados quiere recuperar cuanto antes el Barbadillo: "El césped ha mejorado bastante, ahora hay que esperar que cuanto antes podamos afincarnos ya en el Barbadillo y dejar de ir por campos de fuera para entrenar. Tenemos que estar muy agradecidos a Prado del Rey, a Bornos, a Jédula, pero sí es cierto que cuanto antes estemos aquí afincados mejor para nosotros", aunque subraya que ahora el objetivo es Lebrija tras sumar los tres puntos en Ceuta y en el Luis Vega de Bornos ante el Cabecense: "Ahora tenemos una nueva reválida, hay que intentar ganar los tres puntos y seguir sumando y creciendo".