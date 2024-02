Asequible salida a Coín para un Xerez Toyota Nimauto pletórico

El Xerez Toyota Nimauto, que este semana ha estrenado patrocinador tras recuperar su vinculación con el concesionario jerezano, visita este sábado (18:00) a la Unión Deportiva Coineña en el Pabellón Municipal en partido correspondiente a la jornada 18ª del Grupo V de Segunda B. El único objetivo de los azulinos es conservar su impecable racha para consolidarse en la segunda plaza de la tabla, que en estos momentos ocupan con 40 puntos. El líder es Zambú con 46. El combinado xerecista la pasada semana mostró otra vez su mejor versión en el Ruiz-Mateos para doblegar con autoridad al filial del Jaén Paraíso Interior (6-2).

Los de Isco Torres encadenan ya diez jornadas sin perder, con nueve victorias y un empate -el último revés se remonta a la séptima jornada de liga en noviembre frente al líder Zambú- y examinan su sobresaliente momento ante un rival que se encuentra hundido en la penúltima posición de la tabla con tres puntos y que cuenta por derrotas sus últimos cinco compromisos.

Este desplazamiento se lo pierden por lesión Ayoub, Samu, que durante la semana ha arrastrado algunos problemas físicos y el meta Macarro, que tampoco ha dejado atrás sus dolencias.

El Xerez Toyota no debe tener problemas para solventar el duelo, pero el preparador azulino frena la euforia y no quiere confianzas. Bajo su punto de vista, no hay enemigo pequeño y ha subrayado sobre su adversario que: "La UD Coineña es el equipo más veterano de la categoría y esta temporada no lo está pasando bien, ya que desde el inicio de la temporada se ha colocado en la zona baja de la tabla. No es el colista, pero sí es la escuadra que presenta peores números en cuanto a goles a favor y en contra. Ha sufrido derrotas muy abultadas, aunque en los últimos partidos ha mejorado un poco y ha podido aguantar algo más a los rivales en pista mostrando una cara distinta. A priori, es un partido que debemos ganar. No obstante, para ello debemos hacer las cosas bien".

Bajo el punto de vista del preparador, "tendremos que jugar con intensidad. Nos encontramos en un momento de la temporada en la que no podemos bajar el ritmo ni perder la concentración. Este partido, si somos intensos, lo podemos sacar adelante. Hemos entrenado bien durante la semana, el equipo está con ganas y los jugadores saben que es importantísimo volver con los tres puntos. Luego, nos toca afrontar dos encuentros seguidos en casa que pueden que ser claves para acercarnos mucho más al play-off, que es el objetivo que nos hemos marcado".

Isco aprieta a sus pupilos y tiene claro que "somos favoritos en este enfrentamiento, pero, insisto, hay que refrendarlo con buen juego y con ritmo. Viajamos con mucha ilusión y ganas para sacar los tres puntos".