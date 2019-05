El Atlético Sanluqueño se queda (1-0)

El Atlético Sanluqueño logró la permanencia en Segunda B y eludió la promoción al imponerse con gol de Güiza al Badajoz, con lo que el último envite liguero del curso acabó con fiesta verdiblanca en El Palmar.

El partido comenzó con las fuerzas niveladas y con un Atlético Sanluqueño que creó dos oportunidades en los primeros minutos. En el minuto 7, Edu Oriol saca una falta y remata Álex Cruz con peligro obligando al portero Pawel a estirarse y desviar a córner. Un minuto más tarde, gran centro de Edu Oriol a balón parado, David Toro da una patada al aire y Jose no culmina el ataque, siendo otra vez despejado el remate del central sanluqueño a córner por Pawel.

Una primera parte del primer tiempo en la que el Sanluqueño atacaba y dominaba el balón con claridad superando a su rival, hasta que vino el susto en el minuto 13, cuando Muñoz Piedra decidió anular el tanto de Jordan Greenidge por un fuera de juego muy dudoso. Mientras todo el mundo en las gradas miró al arbitro, en el conjunto pacense nadie protestó la decisión arbitral.

El Atleti iba buscando la portería contraria con decisión. Primero Mawi por banda derecha que no pudo sacar el centro al área. Y poco después, David Toro sacó rápido una falta y Javier Gallardo, con una ocasión muy clara, cruzó en exceso el tiro y salió rozando el palo de la meta de Pawel Florek. Seguía intentándolo el Sanluqueño, que buscaba sin parar meter el primer gol en el marcador. Y casi le facilita el trabajo el Badajoz.

Los visitantes se pudieron complicar mucho el partido cuando Jose Ángel vio la amarilla que le impedirá jugar el partido de ida del 'play-off'. El jugador se quitó el brazalete y emprendió el camino hacia los vestuarios para abandonar el campo. El banquillo logró calmarlo y, automáticamente, le entró de forma muy agresiva a Peli aunque el árbitro decidió perdonarle la amonestación. Viendo que Jose Ángel se había ido completamente del partido, rebotado por jugar un partido intrascendente viendo peligrar su participación en el 'play-off', el míster visitante decidió cambiarlo por Francis Ferrón, por miedo a tenerse que enfrenar al Sanluqueño con diez durante más de la mitad del partido.

Los locales no se dejaron intimidar y mostraron estar concentrados en el partido cuando poco antes de terminar la primera mitad la tuvieron. Aunque el esférico pasó raso cruzando el área rival, ningún jugador del Sanluqueño logró rematar el balón perdido. Y poco después, tuvo una clara David Toro, una ocasión muy clara que, solo ante Pawel, dispara flojo permitiendo al portero atrapar el intento.

En la segunda mitad, misma dinámica. Nacho Quesada disparó alto, desde fuera del área, tras una buena jugada local. La respuesta no se hizo esperar, cuando le llegó el balón a Greenidge pero chutó flojo. El Atlético Sanluqueño empezó a cometer bastantes imprecisiones, permitiendo al Badajoz aproximarse al área local.

El partido estaba con el temor en el aire de que el Badajoz dificultara el objetivo del Atleti, pero el Sanluqueño no dejó ni un minuto de buscar la meta visitante. En el minuto 22 del segundo tiempo, Dani Del Moral centró para David Toro que logró un disparo peligroso que despejó bien Pawel.

Poco después, llegó la jugada del partido. Nueva jugada de Del Moral que, tratando de buscar el centro, terminó siendo derribado por Mendy dentro del área. El árbitro señaló la pena máxima, y el encargado de transformarlo fue el experimentado Dani Güiza. El jerezano se preparó el balón y definió con un tiro perfecto buscando la escuadra izquierda de la portería de Pawel Florek. El tanto provoca un jubilo en la grada y éxtasis de alegría para la afición. Aún así, en el 45, Ferrón buscó la escuadra para empatar, pero el balón se fue fuera, desviado, permitiendo al Atlético Sanluqueño permanecer, una temporada más, en Segunda B. El tiempo de descuento fue de celebración para El Palmar.