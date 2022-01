Jesús Azurmendi, técnico del Xerez Toyota Nimauto, da por bueno el punto ante el Cádiz Virgili

Jesús Azurmendi, técnico del Xerez Toyota Nimauto, dio por bueno el empate contra el Cádiz Virgili que ha colocado a su equipo en la cuarta plaza y en zona de 'play-off' de ascenso aunque con un partido más que sus adversarios.

Para el técnico azulino, el partido "estuvo marcado por la imprecisiones, pero es normal después de tanto tiempo sin competir, lo veíamos en los entrenamientos, esa confianza que te da entrenar y jugar. Fue un partido muy abierto, pero estuvimos bastante bien plantados y demostramos ese gran carácter competitivo que tiene mi equipo. El equipo está adquiriendo una madurez competitiva muy interesante".

A renglón seguido, resumió el choque contra los cadistas: "En la primera parte ellos estuvieron algo mejor y tuvieron ocasiones, aunque también nosotros. La segunda parte se igualó y pienso que fuimos superiores, de hecho tuvimos al final un par de ocasiones claras para ganar, pero creo que el resultado fue justo, habría sido demasiado castigo que uno de los dos hubiera perdido después del gran partido que vimos en Cádiz".

Así que "valorando en su justa medida el contexto del partido, ambos damos por bueno el empate. Creo que nos hemos enfrentado al mejor Virgili de la temporada, muy mejorado desde la llegada del nuevo entrenador (Sergio Barroso) y con más ritmo de competición, ya que han podido hacer el trabajo previsto con sus entrenamientos, amistosos y jugando la pasada jornada y sin obviar que se trataba de un derbi que siempre es un plus. Si a todo esto le añades que entre una cosa y otra nosotros desde que terminamos contra ElPozo hace casi un mes sólo hemos podido hacer cuatro entrenamientos, no me queda otra que dar por bueno el empate y felicitar a mis jugadores por el esfuerzo realizado".

Para Azurmendi, "este punto es muy importante por la forma de conseguirlo, pese a la adversidad, en una cancha tan complicada, dar la cara y tener opciones de ganar ante el mejor Virgili de la temporada. Nos refuerza mucho a nivel de motivación y de creer en lo que hacemos. Y luego, mantener distancias con uno de los equipos que está en la pelea por la permanencia, que no podemos olvidar que es nuestro objetivo principal, y porque este punto nos mete de lleno en la pelea por el 'play-off'. De hecho, estamos dentro del 'play-off', es verdad que virtual porque los rivales no han jugado, pero nosotros ya tenemos ese punto, estamos cuartos y ahora el que quiera que gane su partido para adelantarnos".