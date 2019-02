Dimas y Kevin, más madera para el Jerez Industrial

El Jerez Industrial ha presentado a sus dos últimas incorporaciones, el ucraniano Dmytro Bambulyak 'Dimas' y el jerezano Kevin Bonilla, ambos centrocampistas. Dimas ya pudo debutar el pasado domingo en la victoria del equipo industrialista frente al Alcalá del Valle, mientras que Kevin lo hará este próximo domingo (12:00 horas) frente al Algeciras B, ya que arrastraba un partido de sanción por acumulación de amonestaciones de su etapa en el Recreativo Portuense.

El centrocampista jerezano, que ha militado en clubes como Florida, Guadalcacín, Cádiz B y Saint Joseph’s de la liga gibraltareña, se define como "organizador" aunque también "puedo jugar en varias posiciones, tanto ofensivo como defensivo, pero creo que soy más de crear".

Kevin señala que "el proyecto es ilusionante y venimos aquí a sumar para el equipo y a hacer todo lo posible por cumplir el objetivo, que es meternos en los puestos de 'play-off'. El vestuario me ha recibido muy bien, el ambiente se ve que es bastante bueno y aparte conozco a muchos jugadores. Se ve que van todos a una", explica.

Kevin Bonilla "Me he enfrentado a todos y por eso estoy convencido de que nos podemos meter"

El centrocampista tiene claro que hay plantilla para estar entre los tres primeros: "Me he enfrentado a todos y por eso estoy convencido de que nos podemos meter. Cuenta un poco la suerte y un poco todo y quitando al Balón, que tiene los jugadores escogidos, creo que podemos estar entre los tres primeros, pero a la altura que estamos no podemos fallar", apunta.

Dimas "La competitividad es buena porque cada uno va a apretar más para poder jugar"

Por su parte, Dimas sí pudo debutar el pasado domingo. En un español más que correcto, dijo: "Tenía muchas ganas ya de jugar un partido, la semana fue muy buena y estoy muy contento de debutar. Ahora, con ganas de seguir y meterme en el once titular y sumar todo lo que pueda. Estuve unos 10 días sin poder entrenar pero al meterme con el equipo he cogido ritmo de entrenamientos".

Al mediocentro le gustó lo que vio contra el Alcalá: "Me gustó el equipo, lo vi bien, mucho ritmo, que es lo que me gusta e intentar jugar un poco más la pelota. Hay diferencia con Segunda Andaluza y es lo que quiero, más competitividad para seguir creciendo. Es un paso muy bueno el que he dado". Y también ve perfecto que haya tanta competencia: "Eso es bueno porque cada uno va a apretar más para poder jugar".