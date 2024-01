Empate del Jerez Industrial en Puerto Real para conservar el liderato (0-0)

El Jerez Industrial ha logrado un trabajado punto en su visita al Puerto Real en el Virgen del Carmen tras empatar a cero en un encuentro en el que ambas escuadras fueron a por el choque y dispusieron de buenas opciones para haber abierto la lata. Los de Bruno Herrero con esta unidad conservan el liderato con 33 puntos, los mismos que tiene ahora el Cádiz Balón, que es segundo después de imponerse al GE Bazán por 2-1. Con la disputa de esta jornada, la 15ª, ha finalizado la primera vuelta y todo queda por decidir en un segundo tramo de la competición que se presenta muy atractiva y emocionante.

La cita arrancó con siete minutos de retraso por un problema con la camiseta de Lito, portero local, que era negra, similar a la que lucían los blanquiazules, que en su primera llegada a meta ya le pusieron en aprietos. Dani Herrera le obligó a emplearse a fondo y logró despejar con la pierna derecha el balón a saque de esquina.

Los industrialistas no levantaban el pie del acelerador y esta vez fue Jesusinho el atacante blanquiazul que pudo anotar después de una buena jugada de Dani Herrera. Su lanzamiento algo defectuoso acabó en las manos del portero.

El crono volaba y los visitantes perdonaron un gol que ya se cantaba en la grada. Jesusinho se marchó por la banda, puso el balón de cine al corazón del área, el portero lo despejó y Manu Rojas, con todo a favor, le pegó flojo y a Lito le dio tiempo de recomponerse y evitar el tanto con un paradón. Era la mañana de los cancerberos. Poco después, Samu salvó los muebles a los suyos con una gran intervención.

El decorado no varió en exceso en el segundo acto y continuó el intercambio de golpes. Manu Rojas se mostraba muy activo, pero sin puntería, primero se topó con Lito y no pudo marcar y luego remató cruzado. A falta de un cuarto de hora debutó Raúl García y la última acción clara del choque fue para el Puerto Real, que no entró de milagro. Un jugadón de Fran Jiménez lo mandó a córner Samu.