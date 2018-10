Paco Cala: "Tenemos que dejarnos la piel por los aficionados, les acusaron de cosas que no hicieron"

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, lamenta los problemas que está teniendo el equipo en este inicio de temporada, donde las lesiones están imposibilitando que el lebrijano haya repetido una alineación en las siete primeras jornadas de Liga. El entrenador volverá a tener ausencias destacadas el domingo contra el Bazán, equipo de infausto recuerdo por el 'play-off' de ascenso de la temporada pasada. Cala no olvida lo sucedido en Sacramento y le ha pedido a sus jugadores "que se dejen la piel por la afición, que lo pasó muy mal allí".

Con bajas importantes en todas las líneas, el técnico mira la clasificación -novenos con 10 puntos- y admite que "teniendo en cuenta todos estos problemas no sé si tenemos pocos o muchos puntos", inclinándose más por lo segundo que por lo primero. "Estamos pasando una mala racha en cuanto a las lesiones y está recayendo mucha responsabilidad sobre chavales que en teoría están ahí para ayudar y no para tener tanto protagonismo. Estamos con lo justo, habrá que tirar de juveniles y rezar para que estos días no pase nada en ningún entrenamiento o en el partido, porque tenemos una semana de tres encuentros".

Aunque el equipo clasificatoriamente no está donde se esperaba, el técnico lebrijano está tranquilo porque "queda muchísimo tiempo y con el equipo al completo estaríamos entre los cuatro primeros seguro".

Por otro lado, quien visita este domingo La Juventud es el Bazán, el rival en el ‘play-off’ de ascenso del pasado mes de mayo, eliminatoria que acabó con aquellos lamentables incidentes en el campo de Sacramento. El técnico industrialista dice lo siguiente al respecto: "No quiero que haya historias raras contra este equipo, pero les he dicho a mis jugadores que nos tenemos que dejar la piel por nuestra afición, sobre todo porque allí sufrió lo que sufrió contra ese equipo". Cala explica que los jugadores de la pasada temporada "están explicando a los nuevos lo que pasó allí y que tenemos que ir al cien por cien por nuestra afición. Pero, violencia cero, orden, juego limpio y nada de crear mal ambiente como hicieron ellos el año pasado. Tenemos que enseñarles que somos un club señor y el señorío de nuestra afición". Así que sobre el terreno de juego "tenemos que olvidarnos de lo que pasó allí, de los actos violentos que se produjeron, pero no podemos olvidar que nuestra afición allí fue a animarnos, estuvo ejemplar y la culparon de cosas que no hizo".