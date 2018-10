La mejoría no le basta al Guadalcacín ante el Algeciras (2-3)

Diego Galiano: "Estoy orgulloso del equipo"

Diego Galiano reapareció contra el Algeciras después de una lesión de tobillo que sufrió en la primera jornada contra el Utrera y que le había tenido en el dique seco desde entonces. El capitán ha ejercido durante la semana de entrenador junto a sus ayudantes del juvenil A y ayer aguantó los 90 minutos. Así resumía el encuentro el capitán azulón: "El equipo entró bien en el partido y a raíz del gol de Pancy quizá nos faltó creernos que podíamos ganar. Quizá hubo algo de miedo y nos quemó el balón, pero hemos tenido una gran actitud y el equipo ha parecido otra cosa. Yo no tengo nada que reprocharle a mis compañeros, solamente darles las gracias por la semana de trabajo que han hecho conmigo y la gente que tengo en el juvenil, nos han respetado mucho; estoy orgulloso del equipo", confesó Galiano.

Tras los goles de Moha, "el equipo no bajó los brazos, hemos tenido el empate pero Romero ha salvado a su equipo". Y pese al buen partido, Galiano cree que "tenemos cosas que mejorar porque aquí en Guadalcacín no nos pueden hacer tres goles, sea el Algeciras o el Real Madrid el que venga. Este campo es nuestra arma, es un campo chico, que bota mal, lo que quieras, pero aquí entrenamos todos los días y a los equipos que vienen no les gusta jugar aquí y tenemos que aprovecharlo y hacerlo nuestro fortín, si no, no tendremos opciones".