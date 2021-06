Gabo Loaiza ya manda en el Baloncesto Xerez

Gabo Loaiza ha sido presentado como nuevo entrenador del Xerez CD de baloncesto (Liga EBA), cargo que compatibilizará con el equipo júnior en una clara apuesta por la formación y la cantera de la entidad. El isleño, de 26 años, tiene experiencia en Liga LEB en el Jac Sants catalán y también internacional al haber militado en el Wetterbygden Stars de la liga sueca.

La presentación del nuevo técnico azulino se ha llevado a cabo en las instalaciones del gimnasio Anytime Fitness y ha estado arropado por la presidenta de la entidad, Antonia Beltrán, la nueva directora general del club, Lola López, y el vocal de la directiva Miguel Ángel Gallardo.

Tras agradecer al club la confianza que han depositado en él, Loaiza apuntaba que el BXCD "es un club en crecimiento, prueba de ello es que en este corto recorrido desde 2016 han sido capaces de estar con dos equipos en campeonatos de Andalucía en formación, competir en Liga EBA y eso quiere decir que el club tiene las ideas claras. Como todos, se habrá equivocado, pero hay una humildad de intentar corregir errores. La confianza es recíproca para disfrutar del baloncesto en Jerez, queremos ser un poco el espejo de nuestra cantera".

El nuevo técnico azulino tiene una idea de trabajar que asegura estar en consonancia con la del club: "A todos nos gusta competir y ganar, pero bajo ningún concepto el fin justifica los medios, no hay que coger atajos. Me van a permitir ser libres, hay una comunicación fluida y el proyecto me va a permitir ser yo. Muchas veces los entrenadores con tal de estar dejan de ser y nunca debemos llegar a eso".

"Soy un jugador frustrado", afirma. "A los 18 años dejé de jugar, no tenía ni talento ni físico". Así que encaminó sus pasos hacia el banquillo y la formación. Ha trabajado, entre otros, con Jenaro Díaz, miembro del cuerpo técnico de la selección española campeona del mundo en 2006 y del Real Madrid con Joan Plaza. "Aprender de todos te enriquece, pero al final todos tenemos nuestra manera de entender el deporte y la vida. Todo lo que no sea éxito se demoniza y creo que el Xerez busca un proyecto sólido en el que el aficionado se identifique por la forma de luchar, de comportarnos, que seamos un espejo y a buen seguro eso nos permitirá conseguir resultados a medio o largo plazo", explica.

Tras un primer año en Liga EBA muy complicado con entradas y salidas de jugadores y hasta cuatro técnicos, el Básket Xerez aspira a asentarse. "Todo lleva un proceso y lo importante del error es que sirva para mejorar. Todas las partes estamos intentando cambiar las cosas en las que se falló y mantener los aciertos. Somos un club que en cuatro o cinco años está ya en Liga EBA y con una estructura cada vez más sólida en cantera".

Respecto a su filosofía de juego, comenta que "creo en un baloncesto donde la generosidad es importante y para ello hay que compartir el balón, todos se deben sentir partícipes del equipo. Me gusta el atrevimiento y para ello el jugador no puede tener miedo al error. Me gusta el juego rápido, porque el baloncesto va hacia esos derroteros, un juego donde se cometen errores porque las decisiones se toman en milésimas de segundo. El jugador sabrá que toleraremos los errores y eso les permitirá ser creativos, me gusta que los jugadores se sientan libres en la pista".

La plantilla será prácticamente nueva. Seguirán un par de jugadores de la pasada temporada y también se promocionará a varios júniors que fueron subcampeones provinciales, además de contar con jugadores del segundo equipo sénior. Llegarán también jugadores que aporten su grado de experiencia para construir "un equipo basándonos en jugadores a largo plazo, no que vengan una temporada o unos meses y se vayan. Si queremos estabilidad debemos encontrar ese perfil de jugadores y que sean buenas personas".

La idea de Loaiza es comenzar la pretemporada el 20 de agosto y para entonces quiere tener ya el 80 por ciento de la plantilla confeccionada.