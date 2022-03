Paco Ávila: “El objetivo todavía está lejos, tenemos que seguir trabajando”

Paco Ávila está feliz en el Guadalcacín. Su equipo lograba ante el Castilleja la tercera victoria consecutiva -antes superaron al Peña Rociera y al Atéltico Central- y ha puesto 7 puntos con respecto a los puestos de descenso, aunque la incertidumbre que rodea la competición, ya que pueden ser algunos más los que acaben en Primera Andaluza, obliga a no relajarse.

Su llegada al banquillo coincidió con la salida de Diego Galiano al Antoniano y las sanciones a varios jugadores y el propio cierre de campo por los incidentes contra el Bollullos. A todo eso se ha repuesto un equipo que tiene en su adn la entrega, el sacrificio y la lucha constante.

El Guadalcacín igualó dos veces la ventaja del Castilleja y dio la vuelta al marcador gracias a un tanto de Peña a los 70 minutos de partido. "Tenemos un equipo que no baja los brazos, que lucha como el que más y se refleja en el campo. Los resultados nos están acompañando, llevamos tres victorias consecutivas y estoy muy contento con el trabajo del grupo".

Los tres puntos, reconoce Ávila, "eran vitales porque además es un rival directo y metemos a más equipos en la pelea. Todo lo que sea sumar de tres en tres es muy bueno. La semana que viene tenemos un desplazamiento duro (Ayamonte, segundo en la tabla) y luego volvemos a casa, a Guadalcacín. Eternamente agradecidos al Trebujena por cedernos sus instalaciones, pero tenemos ganas de regresar a casa y que la afición nos acompañe porque el equipo se está dejando la piel en cada partido. Personalmente, también tengo ganas de debutar en el Fernández Marchán y de vivir ese momento con la afición. Los chavales también merecen sentirse arropados y no tengo dudas de que dentro de dos domingos nos veremos con todos allí".

La salvación, más cerca

La permanencia en una temporada tan complicada está más cerca, pero el técnico del Guada apunta: "No nos podemos montar en la parra y sí seguir trabajando. Llevamos una concatenación de resultados muy positiva y parece que está la cosa encaminada, pero perdiendo dos partidos te vuelves a meter en historias. El objetivo todavía está lejos y tenemos que seguir trabajando. Este es el camino, por fin hacemos más de un gol en un partido, pero hasta que no lleguen las últimas jornadas no se resolverá, así que lo que hay que hacer mientras es seguir trabajando”.

Eso sí, se muestra "encantado" con su plantilla porque "puedes tener un equipo con más o menos calidad, pero esa entrega se tiene o no se tiene y ellos la tienen. Hacemos cambios y los que salen lo hacen enchufados, no hay caras largas y eso te facilita mucho. Estamos todos juntos remando en la misma dirección y eso es muy positivo".

La victoria se celebró en el vestuario por todo lo alto porque "era un momento importante para ellos, ahora sí que damos el carpetazo a la historia de Bollullos y es la realidad, hemos vivido un mes y medio con el tema de la sanción que para nosotros queda. Lo hemos sacado de una manera bastante positiva".