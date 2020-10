El Guadalcacín necesita borrar el mal partido de Tomares

El Guadalcacín recibe a las doce del mediodía al San Roque con la firme intención de sumar los tres primeros puntos del campeonato en la División de Honor después del varapalo que supuso la derrota hace siete días en casa del Tomares, donde además los de Diego Galiano sufrieron las expulsiones de Juan Diego, Joao y José Roldán, que no están disponibles para el encuentro que va a dirigir el colegiado sevillano Iván Moreiro Orfila.

Los guadalcacileños afrontan el partido con la baja de Jacinto, por lo que Diego Galiano ha tenido que echar mano del central juvenil José Ángel para completar la lista de convocados.

Enfrente estará un CD San Roque que en la primera jornada no falló frente al Torreblanca, sumando el primer triunfo de la temporada gracias al tanto de Javi Anaya.

Por contra, el Guada cayó 2-1 en Tomares en un partido “en el que no estuvimos bien”, confiesa Diego Galiano. “Somos mejor equipo que lo que demostramos el otro día, pero los chavales no son máquinas y no tuvimos nuestro día, no nos sentimos cómodos en ningún momento”.

El Guada, tras un inicio de pretemporada con victorias ante rivales de Tercera como Arcos y Lebrijana, perdió luego con Trebujena y Xerez DFC B. Galiano no cree que esas derrotas hayan supuesto dudas dentro del equipo. “Ni cuando le ganamos a Arcos y Lebrijana éramos tan buenos, si al contrario. Hicimos buenos partidos contra Trebujena y Xerez B. Está claro que a todos nos gusta ganar, pero aquellos fueron partidos de pretemporada y lo que importa es la competición y sí es verdad que el otro día no estuvimos bien”.

Del San Roque, apunta que “es uno de los mejores equipos de la categoría, tiene jugadores veteranos que saben a lo que juegan”. Y en cuanto a si están obligados a ganar tras el tropiezo en Tomares, indica que “a lo que estamos obligados es a hacer bien las cosas. Yo estoy contento con el trabajo que está realizando el equipo”.