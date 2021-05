El Guadalcacín derrota al líder Cartaya y acaba cuarto (1-3)

El Guadalcacín hizo los deberes, venció a un Cartaya ya ascendido -y que no ha ganado en casa en toda la fase de ascenso- y ha acabado la temporada en la cuarta posición, que no le da el ascenso directo (suben los dos primeros y el tercero si el Ceuta se mantiene en Tercera) pero que le deja en una situación privilegiada si la Española opta -como así parece que va a ser- por una 3ª RFEF con 18 equipos. Si se cumplen esas dos premisas (no ascenso del Ceuta y la nueva categoría con 18 equipos), el Guadalcacín jugará la próxima temporada en categoría superior.

El conjunto local amaneció en el partido empujado por los más de mil espectadores que se dieron cita en el Luis Rodríguez Salvador. Eso les condujo a llevar iniciativa y acercamientos varios que determinaban que más temprano que tarde marcaría. Sin embargo, fue el Guadalcacín el que se adelantó en el marcador por medio de Óscar, que aprovechó un error en cadena del Cartaya para batir a Pedro.

Los rojinegros enseguida empataron por medio de Manuel, un golazo en toda regla. Quince minutos de juego y dos goles. Se movía el partido y se movía el marcador. Con el empate el conjunto de Amate recuperó pulsaciones y se fue a por su rival de nuevo, que se sostuvo. Y bordeando el final de la primera parte, en el 40 de partido, Manuel, superado, cuando hasta llegar ahí había sido el mejor, cometió penalti sobre Elías que él mismo se encargó de transformar.

Y como ha sido regla habitual del Cartaya en los segundos tiempos en la segunda fase, el equipo de Amate se fundió por completo. Ni cambios ni nada, desconectado, a lo que ayudó el tercer gol jerezano, a los 50 de partido, obra de Roldán, de cabeza, imposible para Pedro. Ahí se acabó el partido y ahí se terminó la posibilidad de reacción de un equipo, el rojinegro, que ya no tuvo ni espíritu aventurero ni ganas de juerga para venirse de nuevo arriba.

Cierre pues a una temporada en la que el Guadalcacín ha sido el mejor equipo de la fase de ascenso, en la que ha sumado 17 puntos que, no obstante, no le ha bastado para alcanzar al Tomares en la segunda plaza que daba el ascenso directo. Pese a todo, la campaña de los de Diego Galiano ha sido espectacular y quién sabe si no obtendrá el merecido premio dentro de unas semanas...