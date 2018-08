El Industrial ya funciona

El Jerez Industrial comenzó ayer los entrenamientos para la próxima temporada en la que intentará conseguir el ascenso que tan cerca se quedó el año pasado. Paco Cala contó ayer en el primer entreno con siete caras nuevas, los ocho futbolistas que siguen de la pasada campaña y cinco jugadores del juvenil y del filial que lucharán esta pretemporada por un quedarse con un puesto en el primer equipo.

El técnico se mostraba ilusionado de cara al inicio de la nueva pretemporada. "Tengo ganas de ver a los chavales nuevos en nuestro engranaje e idea futbolística. Las pretemporadas sirven para ir poniendo en forma a la gente e ir sacándole partido a nuestra idea. Al no haber competición tenemos más tiempo para todo". Con respecto a los nuevos, Cala les conoce bien de haberles visto en otros equipos y haber coincidido con algunos de ellos en temporadas anteriores y está convencido de que se adaptarán rápido. "Hemos firmado jugadores que se asemejan a nuestra idea, sabemos que tienen voluntad y eso lo hace todo mucho más fácil. La idea futbolística que tienen es la misma que nosotros".

El técnico lebrijano pretende reforzar la delantera y el centro del campo blanquiazul

El primer equipo cuenta, de momento, con quince futbolistas, por lo que aún queda trabajo por delante en materia de fichajes para cerrar una plantilla competitiva. "Estamos buscando reforzar la parte de arriba. Tenemos jugadores que pueden jugar ahí como Falcón, Poley y López, pero queremos traer un punta. Lo hemos intentado pero aún no hemos conseguido firmarlo. También estamos buscando algún centrocampista creador, con carácter, capaz de presionar arriba... Son los dos perfiles que queremos. Hay muchos jugadores entrenando aún en categorías superiores y los equipos tienen que hacer descartes. Estaremos pendientes a ver qué podemos traer. También vamos a observar a los chavales del juvenil y del filial que siempre nos pueden dar una sorpresa agradable", y es que el trabajo de cantera es más que importante para un equipo como el Jerez Industrial. "No todos los equipos de la provincia pueden decir que tienen la cantera que tenemos nosotros con un juvenil y un filial que nos pueden nutrir de cara al futuro".

Los blanquiazules buscarán este año certificar el ascenso a División de Honor que tan cerca se quedó el año pasado, pero Cala advierte que será una temporada complicada. "Tenemos que ir paso a paso. El año pasado tuvimos mala suerte. Pero aprendemos de cara al futuro y no tenemos otro objetivo que no sea ganar el primer partido de Liga. Tendremos altos y bajos durante toda la temporada, pero no debemos dejar de estar entre los cuatro primeros y que la experiencia nos valga para saber lo que tenemos que hacer".