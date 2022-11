El Jerez Industrial-Bazán se juega el domingo a las ocho de la tarde en Chapín

Problemas para el Jerez Industrial, que tendrá que recibir este domingo en Chapín al Grupo de Empresa Bazán a las ocho de la tarde, la misma hora en la que la selección española se enfrentará a Alemania en su segundo partido del Grupo E en el Mundial de Qatar.

Con el Pedro Garrido aún de resiembra, Deportes sólo puede ofrecer ese horario a la entidad blanquiazul, ya que este domingo por la mañana se disputa la XXVI Media Maratón Ciudad de Jerez, con salida y meta en el estadio, y una vez finalizada los operarios municipales deben proceder a la limpieza de las instalaciones.

El club industrialista intentó adelantar el choque a la tarde del sábado, pero han obtenido el no por respuesta debido a los preparativos del evento durante toda la jornada. De momento, la entidad de la Copa y la Venencia no ha comunicado al Ayuntamiento que no acepte ese horario ni ha pedido otro escenario alternativo para jugar a una hora más temprana, una opción que Deportes estudiaría e intentaría resolver de la forma más favorable posible.

Los de Alberto Vázquez se juegan mucho en este enfrentamiento, ya que reciben a un rival directo por eludir los puestos de descenso. Los isleños tienen 12 puntos, por los 13 de los jerezanos, que llegan después de su trabajado empate a uno ante el Guadiaro, que logró la igualada al transformar un riguroso penalti.

Guada y Xerez DFC B

Mientras, Guadalcacín y Xerez DFC B afrontan dos salidas complicadas el domingo a las doce de la mañana. Los de Juan Luis Aguilocho visitarán al Puerto Real, que es cuarto en la tabla con 19 puntos, y el filial de Bruno Herrero a un Barbate con 14 puntos.