El Jerez Industrial inicia la Copa de Andalucía contra el Guadiaro

El Jerez Industrial comienza la temporada oficial jugando este domingo a partir de las 19 horas en La Unión contra el Guadiaro, partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Andalucía en su fase provincial. Los de Bruno Herrero afrontan el choque tras una buena pretemporada, que cerraron hace unos días con un traspié contra la Lebrijana del extécnico industrialista Javi Rivas.

Los blanquiazules se toman en serio la competición, en la que quieren avanzar lo máximo posible, aunque sólo el campeón pasa a la fase autonómica en la que ya entran los equipos de División de Honor Andaluza. El sorteo fue caprichoso y deparó al Guadiaro -primer adversario en Liga- como rival en esta novedosa competición copera, por lo que los tres primeros encuentros oficiales de la temporada van a ser contra el equipo campogibraltareño.

El Industrial llega a este partido después de haber disputado cinco encuentros amistosos saldados con cuatro derrotas y un triunfo ante equipos de superior categoría con la excepción del partido frente al Jédula, que bajó a 2ª Andaluza y que se llevó el gato al agua por 1-0. Los blanquiazules perdieron también contra la UD Algaida (0-1), Xerez CD (1-2) y Lebrijana (4-0), venciendo al San Fernando B (2-1). Además, también se hicieron con la 21 edición del Trofeo de La Copa y la Venencia en un triangular contra Trebujena (2-0) y Guadalcacín (0-0).

El técnico del Jerez Industrial, Bruno Herrero, se ha mostrado "supercontento" con la pretemporada de los suyos, "los chavales están muy animados" y aunque señala que "todavía nos queda mucho trabajo por delante", lo que ha visto hasta ahora le hace ser optimista de cara al curso liguero que arrancará el próximo 17 de septiembre. De momento, indica, "ya tengo el primer dilema, porque sólo puedo convocar a 18 jugadores y están todos a un gran nivel, podría jugar cualquiera y todos van a ser importantes".

Herrero da la plantilla "en principio" por cerrada a no ser que surja alguna buena oportunidad de mercado. "Tenemos un equipo muy completo en todas las líneas y no estamos buscando nada", asevera. Para concluir, apunta que el Guadiaro es un equipo que "no ha cambiado mucho" con respecto a la temporada anterior, "llevan muchos años jugando juntos y se conocen muy bien, tiene gente de calidad y además en su casa es un rival muy fuerte", aunque señala que su equipo intentará obtener un buen resultado de cara a la vuelta: "Nuestra idea es seguir avanzando aunque sin exigencias".