Javi Rivas: "Hemos salido de la UCI"

El Jerez Industrial sumó en Lebrija y ante un rival directo la segunda victoria consecutiva gracias a un gol de Antonio Jesús en los primeros minutos de la segunda mitad, tres puntos de oro para un equipo que comienza a sacar la cabeza de la zona baja. Javi Rivas, técnico blanquiazul, no pudo ser más gráfico: "Ya hemos salido de la UCI".

El entrenador industrialista valoró de forma muy positiva los tres puntos porque "era un partido muy complicado, todos sabemos lo difícil que es jugar en este campo y la Lebrijana es un equipo que empuja mucho y que se ha reforzado bastante bien, con futbolistas de superior categoría y ha recuperado a Chico (Díaz), que es otro jugador que arriba empuja mucho. Veníamos con esperanzas de sacar algo positivo y creo que hemos hecho un partido muy serio. En la primera parte, tanto ellos como nosotros hemos tenido oportunidades y luego en una contra hemos acertados, tuvimos alguna más y los hemos tenido controlados a pesar de su empuje y ansia de querer empatar el partido".

Rivas añadía que "a raíz del 0-1 nos hemos situado muy bien en el campo y a lo que más temía era a una jugada a balón parado, un rebote ahí dentro del área o una caída. Nos vamos muy contentos porque estos tres puntos nos dan un respiro en la clasificación, al igual que ellos también respirarán si ganan este miércoles el aplazado que tienen. Les deseo suerte a partir de ahora".

El Industrial, al contrario que en otros partidos, fue efectivo y volvió a dejar la portería a cero: "Ellos han tenido varias ocasiones, nuestro portero ha estado muy bien, el de ellos también. Ha habido mucho juego directo por parte de ellos porque tienen a los jugadores idóneos para ese tipo de juego, pero creo que les hemos contrarrestado bien, controlando bien el partido y nos llevamos los tres puntos".

Por último, comentó que la Lebrijana "me ha gustado muchísimo. Quizá sea al equipo que más veo, venimos todos los domingos porque el equipo que suelta la Lebrijana lo cogemos nosotros. He visto mucho empuje y agresividad, están siempre encima de la pelota, es un equipo aguerrido que no da nunca un balón por perdido y creo que si sigue compitiendo así saldrá de esa zona. Nosotros también seguimos metidos, pero ya hemos salido de la UCI y lo que tenemos que hacer es seguir sumando y no mirar para abajo sino para arriba, a ver si estamos más tranquilos en esta segunda vuelta".