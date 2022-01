Javi Rivas: "En la segunda vuelta intentaremos hacerlo mejor"

Los jugadores del Jerez Industrial celebraron el triunfo ante el Castilleja, el tercero consecutivo, como si de un título se tratase. Los blanquiazules cerraron la primera vuelta con una victoria que les aleja de la zona de descenso y encaran ahora una semana de trabajo para preparar la visita al Coria, líder de la categoría.

Javi Rivas, técnico blanquiazul, se mostró "orgulloso" por el trabajo de sus jugadores, pero advirtió de que "ni antes éramos tan malos ni ahora somos muy buenos. Hay que seguir trabajando, creo que haremos una mejor segunda vuelta".

El entrenador portuense señaló que la euforia que vive el equipo "hay que saber canalizarla, reconducirla y ser inteligentes" para elogiar posteriormente el partido de los suyos: "Se han visto jugadas trenzadas, buen fútbol por parte y parte porque el Castilleja para mí es de los pocos equipos que ha venido aquí a intentar jugar a la pelota". El técnico cree que aún "no estamos todavía al mejor nivel porque llevábamos mucho tiempo sin entrenar en nuestro campo, ahora llevamos tres semanas y ya se está notando: e han visto triangulaciones, entrando por bandas, por el medio, jugadores descolgándose hacia un lado u otro... me ha gustado mucho mi equipo, estoy muy orgulloso y muy contento. Pero esto es una maratón y no hay que volverse locos aunque muchas veces los clubes se vuelven locos. Si en lugar de estar en este club hubiera estado en otro ya me habrían echado", apuntó.

El Jerez Industrial ha sumado los últimos nueve puntos en disputa y Rivas afirma ser "muy optimista y por qué no ganar la semana que viene (al Coria, líder), quedan muchas semanas, muchos puntos y con trabajo al final el fruto se recoge, lo que pasa es que hay que ser pacientes, saber dónde estás, las herramientas que tienes y seguir creciendo. Los jugadores lo están haciendo sensacional".

El técnico insiste en rebajar la euforia porque "esto es muy largo y lo que tenemos que hacer es tener los pies en el suelo, ni éramos tan malos hace unas semanas cuando estábamos en descenso ni ahora tan buenos cuando estamos saliendo de la UVI. Lo que hay es que trabajar día a día, creer en los jugadores y con lo que tenemos a ver si somos capaces de seguir creciendo, aunque habrá jornadas que empatemos y perdamos. A ver si podemos jugar con más soltura, hoy todo el mundo quería el balón, es para estar contentos y orgullosos".

Valoró el triunfo ante el Castilleja porque "no había perdido aún fuera de casa y sólo había encajado dos goles. Para mí, el mejor equipo que ha pasado por aquí con diferencia, pero nosotros estamos ahora en racha positiva y ellos con una dinámica negativa. Quizá era el mejor momento para coger al Castilleja".

Álex Valero salió en la segunda mitad, tuvo una clara ocasión, participó en dos goles y vio la roja directa: todo en apenas 20 minutos de juego. Rivas cree que la expulsión fue "excesiva" pero también apuntó que "hay que intentar que esas cosas no sucedan porque tampoco es necesario hacer esa entrada con 4-1 y en el campo de ellos".

Acabada la primera vuelta, el técnico asegura que "vamos a intentar mantener una regularidad en la segunda vuelta. Consiguiendo los mismos puntos que en la primera creo que podemos estar salvados, tan mal como lo hemos hecho en la primera vuelta no lo vamos a hacer en la segunda, tenemos equipo para más. Confío en que vamos a ganar muchos partidos y se va a ver otro equipo".