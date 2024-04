Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín retoman la competición

La Primera Andaluza de Cádiz encara las seis últimas jornadas de liga tras el parón de la Semana Santa con los equipos jerezanos necesitados de puntos para acercarse a sus respectivos objetivos. De los tres, el Jerez Industrial es el único que juega en casa recibiendo este domingo al San Bernardo, mientras que el Guadalcacín visita al Racing Portuense en el José del Cuvillo y el Xerez DFC B al Guadiaro.

Tres semanas ha tenido Bruno Herrero para trabajar con tranquilidad con sus jugadores para preparar el duelo contra el San Bernardo, este domingo a partir de las 17:30 horas en el Pedro Garrido. El objetivo de los industrialistas no es otro que el de cortar la mala dinámica de resultados para no hacer peligrar la clasificación para el play-off de ascenso. Los jerezanos no ganan desde el pasado 11 de febrero y acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria con dos derrotas y tres empates, dos consecutivos ante Bazán y Guadalcacín.

El cuadro blanquiazul ha ido perdiendo poco a poco la gran ventaja que administraba en la primera vuelta, cuando fue líder destacado con un 'colchón' de puntos sobre la quinta plaza que prácticamente ha desaparecido. En efecto, tercero en la tabla, los jerezanos suman 42 puntos por los 41 del Guadiaro -cuarto- y Puerto Real -quinto-, por lo que todo lo que no sea sumar de tres ante un rival que ocupa plaza de descenso sería dar otro grave paso atrás.

Por su parte, el Xerez DFC B tampoco atravesaba un buen momento antes de llegar al parón de Semana Santa. Los xerecistas suman cuatro jornadas sin ganar, el último triunfo fue precisamente contra el Jerez Industrial el 18 de febrero y este domingo (17:00 horas) visitan al Guadiaro, cuarto en la clasificación y que se está jugando el play-off de ascenso.

Esta mala dinámica ha metido de nuevo al equipo de Ismael Pérez en la lucha por la permanencia, con tres puntos de ventaja sobre el San Bernardo, en puesto de descenso, y por delante de Rayo Sanluqueño y Roteña.

El Guadalcacín también juega a domicilio, en su caso en el José del Cuvillo (12:00 horas) frente a un Racing Portuense que está a seis puntos del play-off y que apura sus opciones. Los de David Navarro han sumado ocho de los últimos 12 puntos en disputa y apuestan por seguir con la racha ante un rival muy necesitado.

Clasificación