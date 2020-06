El Jerez Industrial ya conoce la fecha del 'play-off' de ascenso

La Federación Andaluza de Fútbol ha comunicado a los clubes mediante circular la fecha del 'play-off' para todas las categorías, incluida la Primera Andaluza en la que el Jerez Industrial tratará de dar el salto a la División de Honor, así como las normas y el protocolo sanitario de actuación.

En el caso de la Primera Andaluza, las semifinales se disputarán los días 11 y 12 de julio, estando prevista la final para una semana más tarde, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Los clubes con derecho a participar en el 'play-off' (Puerto Real, Jerez Industrial, Balón de Cádiz y Ubrique) deberán inscribirse para el mismo y en caso de no hacerlo o de renuncia no conllevaría ningún tipo de sanción, pero sí una posterior renuncia en caso de sí inscribirse.

La Andaluza advierte que ya sea por renuncia o por no inscripción, no se sustituirá en ningún caso a los equipos que no disputen el 'play-off'. Además, los clubes deberán participar en la fase de ascenso con los futbolistas con licencia activa que formaban parte de la plantilla en el momento de la finalización de la liga regular.

La Federación ha establecido el siguiente calendario.

Inscripción antes del 8 de junio a las 12:00 horas

10 de junio, presentación de sedes y celebración del sorteo

Primer reconocimiento médico: del 8 al 12 de junio

Segundo reconocimiento médico: del 1 al 8 de julio

11 o 12 de julio, primera jornada del 'play-off'

18 o 19 de julio, segunda jornada del 'play-off'

25 o 26 de julio, tercera jornada del 'play-off' (para aquellas categorías de más de una eliminatoria)

Normas de obligado cumplimiento

Previamente al inicio de los entrenamientos en grupo, los futbolistas, staff técnico, y resto del personal del equipo deberían haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con la COVID 19 y, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberían realizar un primer test rápido serológico (preferentemente entre el 8 y el 12 de junio), tomando las medidas oportunas según los resultados.

Entre los días 1 y 8 de julio, antes del primer partido oficial que deba disputar cada uno de los equipos y con la finalidad de proveer las máximas condiciones de salud posible para todos los participantes en la competición, tanto los futbolistas como el staff técnico con licencia federativa deberían pasar, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un segundo test rápido serológico.

No podrán disputar el partido o formar parte del encuentro los futbolistas o el staff con licencia federativa, si existiese un resultado de test rápido con positivo en alguna de estas personas, se le deberá practicar test de PCR y tomar las medias oportunas.

La RFEF ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para poder realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todos las personas miembros de los equipos con licencia federativa. Los equipos deberán asistir el día y hora que sean citados para realizar las correspondientes pruebas.