El Jerez Industrial golea en su tercer test de pretemporada

La puesta a punto del Jerez Industrial marcha por buen camino. El cuadro blanquazul disputó el martes su tercer encuentro de pretemporada ante el Rayo Sanluqueño en la Quinta de la Paz y lo saldó con goleada, ganó 1-5. Sus dos anteriores citas las saldaron con victoria ante el Chiclana CF y derrota frente al Xerez DFC por la mínima.

De inicio, Juanjo Durán dispuso sobre el terreno de juego un once formado por Álex García en la portería, Güiza, Álex Rodríguez, Pulido, Quintero, Castro, Kevin, Caballero, Felix, Rober y Raúl. Siguiendo las directrices del partido ante el Chiclana, el cuadro industrialista llevó desde el comienzo del partido la iniciativa en el juego y fruto de ese dominio cerró una gran primera parte con 0-3 en el marcador gracias al doblete de Raúl (11' y 21') y al gol anotado por Rober (37').

En el segundo tiempo, jugaron Pablo, Zambrano, Mere, Biri, David Velázquez, Agus, Lechu, David y Rosillo. Los tantos en este periodo llegaron desde el punto de penalti. Caballero (73') y Biri (83') cerraron la goleada. Con 0-4, los locales consiguieron el tanto del honor en una buena acción de ataque.

Juanjo Durán, ya centrado en la cita del viernes en La Canaleja ante el ADA Cruz Roja, admite que "las sensaciones que me sigue transmitiendo el equipo son buenas, tiene las ideas claras y jugando bien e incluso por fuera en un campo pequeño y complicado, hay que tocar todos los palos en pretemporada".

También resaltó: "Estoy contento con la actitud que han tenido todos los futbolistas. No obstante, insisto en lo que vengo diciendo, tenemos cosas que corregir, tenemos margen de mejora y en los próximos partidos comprobaremos si vamos a más, que es lo que todos esperamos. Nos relajamos con el 0-3 y cometimos errores que no solemos cometer. Los futbolistas tienen que mentalizarse que los partidos duran noventa minutos y eso no puede suceder".