Juanjo Durán: "Las metas nos las marcaremos a corto plazo"

El Jerez Industrial iniciará la Liga en Primera Andaluza este domingo recibiendo al Balón de Cádiz, otro serio aspirante al ascenso de categoría. Los blanquiazules se han reforzado muy bien para intentar dar el salto a la División de Honor y los resultados han acompañado en pretemporada.

–¿Qué balance hace el técnico del Jerez Industrial de la pretemporada?

–No nos podemos quejar. Ha sido buena. El equipo perdió el primer partido con el Xerez Fútbol Club, un equipo de superior categoría, en el minuto 86 y a partir de ahí todo han sido victorias y empates. En cuanto a resultados ha sido bastante buena y el rendimiento de los futbolistas también ha sido bastante bueno.

–¿Llega el equipo a la primera jornada como quería?

–Como lo habíamos planificado. La cuestión es que nos ha tocado un primer rival que es un filial (Balón de Cádiz), chavales jóvenes y que físicamente puede estar un puntito por encima de los demás porque les cuesta mucho menos coger la forma que a equipos más veteranos. Respecto a nosotros, el equipo está bien, hemos tenido suerte en el tema de las lesiones porque sólo hemos tenido dos o tres en toda la pretemporada.

–Donde igual no ha habido tanta suerte es en el calendario.

–Todos los ‘cocos’ nos han tocado al principio aunque tarde o temprano te tienes que enfrentar a ellos. Si salimos de esta primera parte de la temporada en buena posición luego nos puede venir mejor para afrontar el resto del calendario.

–¿Contento con la plantilla? ¿Alguna posición que le gustaría reforzar?

–Contento. A lo mejor de cara a gol nos está costando un poquito. Tenemos a Jesús (Barrera), que nos puede dar un saltito, la pena es que aún tiene dos partidos de sanción, pero cuando vuelva de cara a gol nos dará cosas. Arriba tenemos gente como Raúl (Vidal), Rosillo, Juanma... Esperemos que vean portería, empecemos a sumar puntos y nos podamos colocar bien.

–El club ha confeccionado una plantilla amplia. Hay profundidad de banquillo.

–Tenemos 25 jugadores y confiamos en todos al cien por cien. No hay ni suplentes ni titulares, nos vamos a ir rigiendo por el trabajo semanal. En ese sentido, me lo van a poner difícil. Es una alegría ver en un entrenamiento a 25 jugadores, todos implicados. El problema es para el cuerpo técnico, que tendremos que dejar a gente fuera.

–El Jerez Industrial parte esta temporada con la vitola de favorito.

–Sabemos que el objetivo es meternos en el ‘play-off’ de ascenso. No lo rehuimos, pero no vamos a mirar más allá del partido que tengamos a final de semana. Ésta nos centramos en el Balón; la que viene en el Bazán y así correlativamente. No vale para nada mirar qué va a pasar dentro de diez meses cuando no sabes lo que pasará este domingo. Somos uno de los candidatos, pero nos marcaremos las metas a corto plazo, semana a semana.

–¿Qué equipos ve como rivales en la lucha por el ascenso?

–Balón de Cádiz, Roteña, Villamartín, Trebujena, Ubrique y Puerto Real, nosotros y algún equipo revelación de los que aparecen cada año. Nosotros esperamos empezar bien la Liga, meternos arriba y marcar una regularidad.

–El debate de cada año: la categoría más difícil para ascender es la Primera Andaluza.

–Pues sí. Hay ocho o nueve equipos que aspiran y al final sólo sube uno cuando en el resto de categorías al menos suben tres. Comparando con otras, no es justo que sólo ascienda uno y bajen cuatro. El ascenso está muy caro y el descenso muy barato.

–¿Un mensaje para la afición?

–Que la necesitamos. Igual que los jugadores se van a dejar todo en el campo. Es un año en el que tenemos muchas expectativas puestas y nos hace falta el aliento de los industrialistas en la grada. Todos juntos seremos más fuertes.