¿Cómo está la Liga?

Nueva Jornada de Liga, la 23, y por arriba la cosa parece cambiar algo. El Real Madrid le ha recortado 2 puntos al Barcelona, y está a 6 de los de Valverde, mientras el Atlético de Madrid ha perdido fuelle y se coloca a 7 del líder.

El Sevilla es el cuarto equipo Champions. En Europa League Getafe, a 2 de la Champions, y Betis, que podría perder el puesto si el Alavés vence.

Por abajo, Celta, Girona y Rayo, pelean por no caer al abismo de los puestos que te llevan a Segunda División. Ahora mismo son los vallecanos los que ocupan el puesto, pero todos están a 1 punto del descenso. Aún más abajo, Huesca gana por segundo partido consecutivo y esta a 6 de la salvación. Empate del Villarreal, que le coloca a 4 de salir del pozo.

1. El Athletic Club resucita LaLiga

Plantó cara con sus armas el Athletic Club en San Mamés. Con un despliegue físico enorme en el primer acto que le fue imposible de mantener en el segundo, sin tampoco sufrir en exceso frente al líder. Lo muestra que el mejor del partido fue el portero Ter Stegen, con dos paradas salvadoras y un vuelo para enmarcar en un cuadro que colgar en su casa, evitando el tanto de Susaeta. El Barcelona vive un bache. Tres empates consecutivos, dos en Liga que resucitan el pulso por el título. Dos puntos de los seis últimos le obligan a una reacción inmediata. Tendrá una semana entera de descanso para recuperar al mejor Messi.

2. El Real Madrid vuelve a creer

El primer equipo que conquista el Wanda Metropolitano en la presente temporada, reforzó su mejor momento del curso, cinco jornadas consecutivas ganando, para superar al Atlético de Madrid en la clasificación, convertirse en la alternativa y situarse a seis puntos del líder. Fue un derbi de lucha, poderío físico y pegada blanca. Vinicius desequilibra, Casemiro impuso su figura en la medular, Sergio Ramos decisivo en área rival y jugadores como Reguilón premiando el atrevimiento de Santiago Solari. El Real Madrid vuela en un momento decisivo, vivo en las tres competiciones y renacido.

3. Setién y el saber perder

"Ellos han hecho bien las cosas, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les salen y otras no, por eso están ahí abajo", dijo Quique Setién tras ser derrotado con claridad en Butarque por el Leganés (3-0). Fue su forma de cuestionar cualquier estilo alejado al suyo. Como si al fútbol solo se ganase con brillantez y posesión. Su frase provocó la reacción en contra del mundo del fútbol. Tendrá que explicarse en su próxima comparecencia tras faltar el respeto a un club y a una afición con poca elegancia en la derrota. Tan importante es saber ganar como perder y los goles valen igual con un fútbol exquisito, que encerrado en tu terreno y golpeando al contragolpe. El 'Lega' firma dos victorias seguidas y tiene al Betis a solo tres puntos.

4. El Celta explota contra los arbitrajes

Vencía en el Coliseum Alfonso Pérez cuando el colegiado González Fuertes interpretó penalti en una acción dudosa y no le tembló el pulso para expulsar en un segundo a Maxi Gómez por doble amarilla. El factor psicológico no lo tuvo en cuenta. El duro momento de un equipo al borde del descenso que se ve en una pelea para la que no estaba diseñado y que siente que una decisión arbitral le vuelve a afectar cuando reaccionaba. El Getafe acabó remontando, asentándose en posición europea, mientras que el Celta de Vigo lanzó hasta dos comunicados lamentando el trato arbitral y la falta de actuación del VAR para evitar injusticias.

5. Ávila alimenta el milagro

Dos grandes goles en Montilivi de Ezequiel Chimy Ávila dieron, por primera vez en la temporada, dos triunfos consecutivos a un Huesca que no se rinde y promete luchar hasta el final por salvar la categoría en su primera temporada en la elite del fútbol español. Tres jornadas sin perder plasman una mejoría, el premio a una directiva que en las malas ha seguido confiando en la figura de Francisco como entrenador. Se sitúa a seis puntos de la salvación tras recuperar el aliento perdido en la posición de colista.