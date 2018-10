"Si Nadal y Robredo han llegado ¿por qué yo no?"

-antes de jugar el partido decisivo de dobles, ¿Cómo vivió los dos primeros partidos de la final contra Francia?

-Muy intensos, sobre todo con muchos nervios. El primer punto, de Mario González, era muy importante porque en el siguiente partido iba a jugar Carlos Alcaraz contra el número 1 de Francia, que es muy bueno, y Carlos estaba un poco tocado del abdominal. Mario perdió, se le escapó el partido por pequeños detalles, y en el segundo partido desde el minuto 1 Carlos estaba híper nervioso porque siente los colores de España a muerte, como todos nosotros, y casi no podía coger la raqueta. Iba 6-3 y 5-2 abajo, salvó una bola de partido, con el 5-3 ya pensaba que iba a perder y se me quitaron hasta los nervios. Pero de repete hizo el 5-4, me lo empecé a creer, hizo el 5-5, el francés empezó a quejarse de la rodilla y me digo 'no puede ser'. Total, que gana 7-5 y el tercer set fue un repaso, 6-1.

En el podio nos pusimos la mano en el corazón, a sentir el himno, se nos pusieron los pelos de punta"

-¿Qué piensa cuando tiene que salir a jugarse el título representado a España en el partido decisivo de dobles?

-El capitán nos dio una pequeña charla motivadora, nos dijo que 'es vuestro momento para demostrar quiénes sois, podéis hacerlo un montón de bien, podemos hacer historia, este momento llega gracias a vuestros padres, que económicamente se han portado, han estado ahí, salir a muerte, comerse la pista, comerse el rival. Cero nervios y a representar a tu país, que lo estáis haciendo muy bien y lo que tenga que venir, vendrá'.

-¿Y sale a la pista con nervios?

-Sí, claro. Siempre se empieza con un poco de nervios, yo empecé con un poco de nervios pero a medida que va avanzando el partido ya se te van quitando. Pero las dos primeras bolas, muy nervioso pero luego ya se me quitaron los nervios.

-Al final un claro 6-2 y 6-3...

-Sí, desde el minuto 1 empezamos arriba y siempre juego con Carlos Alcaraz con una confianza increíble y ya muy tranquilo.

-¿Qué se le pasa por la cabeza cuando gana el título?

-No me lo creo... La primera vez que ganó España que fue en el 91, y la última en 2013. España la ha ganado solo seis veces y entre ellos están Nadal, Tommy Robredo, Marc López... Y si ellos han llegado ¿por qué yo no? Es trabajar, trabajar y trabajar.

-¿Qué siente en el podio cuando suena el himno de España?

-Mis compañeros y yo todas las mañanas poníamos el himno, al despertarnos poníamos el himno y nos levantábamos, nos poníamos la mano en el pecho y lo escuchábamos todos los días antes de irnos a desayunar, era como nuestro ritual: si hacíamos eso, ganábamos. Y en el podio nos pusimos la mano en el corazón, a sentir el himno, y se nos pusieron los pelos de punta.

-¿Qué le dicen sus padres?

-Que 'este es tu momento, muestra quién eres, ve a tope, disfruta sobre todo y ya nos contarás'.

-Es la recompensa al sacrificio de estar entrenando y estudiando lejos de casa...

-Sí que es complicado, en los estudios no tengo profesores que me puedan ayudar, tengo que buscar ayuda porque las tareas las hago solo, buscando por internet pero por ejemplo, las matemáticas sin que nadie te las explique son complicadas. Es muy difícil pero al final he sacado el curso adelante.

-Y además sin tener a la familia al lado...

-Eso es lo más complicado, no tener a mi madre y a mi padre ayudándome. Es complicado.

-Pero el esfuerzo y el sacrificio han merecido la pena...

-Un montón, claro que sí.

-Ahora tiene el listón muy alto...

-La verdad es que sí, a ver si se puede superar. Ahora, el año que viene me centraré en jugar torneos ITF sub 18, hay de grado 5 a grado 1, que es el mayor. Están los mejores sub 18, si ganas el grado 1 te llevas 200 puntos, si es el 5, 30. Esos puntos los van acumulando y puedes ir a Roland Garros júnior, Wimbledon júnior o el US Open júnior... El año que viene voy a intentar jugar grado 1 y grado 2 para conseguir muchos puntos y poder ir a esos torneos.

-¿Ha recibido muchas llamadas de Jerez?

-Sí, muchos. Sobre todo del Club Nazaret, en el que estaba, un montón de gente de allí. A los entrenadores y amigos de allí los llevo en el corazón a todos ellos, eso no se me olvida. Allí empecé y eso no se olvida.