Nueva derrota de un Xerez DFC B que no levanta cabeza (0-3)

El Xerez DFC B ha caído este domingo en La Granja con el Cádiz Balón (0-3), un resultado que ahonda en la crisis deportiva de los azulinos: seis derrotas en los últimos ocho partidos en los que sólo han sumado dos puntos y sin ganar desde el pasado 8 de octubre al San Bernardo.

El conjunto de Ismael Pérez no ha podido hacer nada ante un rival que se ha mostrado superior aunque el resultado puede ser un poco abultado. De cualquier forma, el filial xerecista no ha inquietado apenas la portería de los amarillos, no ha disparado entre los tres palos y la mejor ocasión la tuvo Galafate en el minuto 80 con un remate de cabeza que se le marchó por encima del larguero cuando lo tenía todo a favor para establecer el que hubiera sido el 1-2.

El Cádiz Balón, por su parte, sigue en la segunda posición a un punto del Jerez Industrial, que ha goleado al Racing Portuense en Chapín. Contra el equipo que dirige Bruno Herrero se contabiliza la única derrota del filial cadista esta temporada y fue en la tercera jornada. Desde entonces, ha sumado 21 de 27 puntos posibles.

Con estos datos, el favorito en La Granja era el Cádiz Balón y se han cumplido los pronósticos. El Xerez DFC B salió con una línea de tres centrales con Mati Laínez y Romero -luego Gonzalo- como carrileros, pero perdió la batalla en el centro del campo, más poblado y con más calidad en el bando amarillo, sobre todo en las botas de Dimas, un 10 con un trato de balón exquisito y desequilibrante en el uno contra uno.

Con todo, la primera parte resultó igualada, con ligero dominio visitante, que se encontró con el 0-1 en una jugada a balón parado mal defendida por los azulinos. Dimas colgó el balón al corazón del área y allí Hurtado metía le pierna tocando lo justo para desviar junto al palo izquierdo de Maury.

En la segunda mitad, el filial intentó con más corazón que cabeza acercarse a la portería amarilla, pero las contras del filial cada vez eran más peligrosas y en el 751' llegaba el mazazo del 0-2. Dimas rompió el fuera de juego, regateó a Maury y marcaba a puerta vacía. El propio Dimas había tenido antes la oportunidad de hacer el segundo, pero tras un slalom el portero xerecista le realizaba una gran parada.

A siete minutos del final, el Xerez DFC B se hacía el 0-3 en un centro de Marco que Maury se introdujo en su portería después de que se le escapara el esférico.