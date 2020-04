Pablo Lozano, presidente de la Andaluza: "Lo más justo es terminar las competiciones"

Pablo Lozano, presidente de la Federación Andaluza, al igual que Luis Rubiales, el mandatario de la Española, aboga por terminar la competición porque "ya se ha disputado un 75% de la temporada y lo justo es acabar con las mismas normas que comenzó", pide tranquilidad a los clubes y se muestra optimista porque "todos necesitamos fútbol y somos un motor para la sociedad, a ver si en veinte días o un mes ya el balón comienza a rodar, será una buena señal".

De este modo, los clubes de la provincia, entre los que se encuentran Atlético Sanluqueño, Xerez CD, Xerez DFC, Arcos, Rota y hasta Guadalcacín en División de Honor o Jerez Industrial en Primera Andaluza saben que, de momento, volverán a competir en cuanto la situación se normalice en el país tras superar la pandemia del coronavirus.

El dirigente de la Andaluza detalla que el contacto con los clubes desde el primer momento ha sido continuo para "preguntarles a todos por su salud y les hemos transmitido tranquilidad, saben que estamos ahí. Nadie esperaba esta situación tan dramática. Ahora mismo, lo primero es la salud y que se restablezca la normalidad en la sociedad y luego las competiciones, ha asegurado en una entrevista concedida a la revista GolSur.

Cuando ya se han dejado de disputar cuatro jornadas de Liga, las incógnitas siguen en el aire porque "desgraciadamente no tenemos fechas y no sabemos cuándo se podrá entrenar ni jugar con seguridad. La salud es lo importarte y no podemos establecer fechas, somos partidarios en estos momentos de la modificación de calendarios de la próxima temporada".

Los planes iniciales pasaban por parar dos jornadas pero la evolución del coronavirus ha obligado a las federaciones a tener que acatar las medidas del Gobierno. De ahí, que establecer un nuevo calendario sea "algo complejo. Desde el primer momento montamos un grupo de trabajo y nos planteamos cinco escenarios. El quinto ya no se puede dar. El más optimista era comenzar a competir a principios de mayo pero viendo lo que tenemos es imposible".

"Ya -continúa- es el gobierno el que nos tiene que dar las instrucciones. Luego, todos tenemos que ir de la mano de la Española y la Española de la mano de las instituciones internacionales deportivas. Nosotros estamos preparados para volver, hemos creado unas comisiones deportivas que no les importa echar horas para cuando llegue el momento reanudar las competiciones teniendo en cuenta todos los supuestos y la problemática. Sólo después estableceremos el calendario".

A día de hoy, pese a que se han manejado muchas opciones, la Andaluza sólo baraja una: "Estamos en el 75% de la competiciones y lo más justo es acabarlas con las normas que se establecieron al inicio, otra cosa es que estuviesen al 50% o que la segunda vuelta acabase de arranca. Esta situación es excepcional y ojalá no se dé nunca más, no sólo por el fútbol, por las personas enfermas y las que están muriendo, por sus familiares, por los sanitarios... Hay que ser justos y finalizar las competiciones y cuando llegue el momento ya hablaremos de fechas y de calendarios. Si hay que modificar una competición abogo porque sea la de la campaña que viene. Si esto no mejora y no se ve la luz al final del túnel pues no sé qué decir ya veríamos".

"Después de tanto tiempo parados habrá que dar un plazo para realizar una minipretemporada"

Los contratos finalizan el 30 de junio y "si la competición se prolonga habrá que crear una reglamentación que nos permita que todo pueda seguir funcionando, desde la mutualidad hasta la competición. Ahora mismo, no nos planteamos nada porque no se sabe pero dentro de las federaciones hay comisiones que tienen trabajados posibles calendarios a partir de mayo, de mitad de mayo en adelante, de junio... No podemos dar datos a día de hoy porque incluso se va a ampliar el confinamiento. Habrá que ver cómo retomamos primero los entrenamientos y luego la competición. Después de tanto tiempo parado, la salud de los deportistas sigue siendo nuestra prioridad y habrá que dar un plazo para que se haga una minipretemporada, el que marquen los especialistas, y luego nos plantearemos lo escenarios pertinentes. Lo primero es la salud".

Si en Segunda B y Tercera tienen claras sus intenciones, de esas categorías hacia abajo "es lo mismo, cuando hay asensos y descensos, cuando se ha desarrollado el 75% de la temporada, lo justo es acabar. De todos modos, insisto en lo que he comentado antes, las noticias no son buenas, cada día tenemos menos fechas y a ver qué pasa. Cuando todo se pueda restablecer con garantías la intención es jugar y hay que buscar posibilidades y modificar los calendarios".

La opción de jugar a puerta cerrada no la contemplan pero tampoco la pueden descartar. "Eso lo va a marcar los gobiernos, las instituciones, no es que sea una opción más o menos, van a decidir si hay aglomeraciones de personas, no dependerá de nosotros. A puerta cerrada es complicado pero habría que verlo. Nos gustaría que todos pudiesen participar como siempre. No entendemos un partido sin público, sin las familias de los jugadores de la base y sin la pasión y el amor a los colores de las aficiones de los clubes de categoría nacional en la grada".

Por último, Pablo Lozano manda "un mensaje de apoyo, ánimo y fuerza a todos los estamentos de nuestro fútbol, clubes, directivos, entrenadores, jugadores, árbitros y aficionados. Entre todos vamos a salir de esta situación y vamos a ver pronto rodar el balón".