Una vez disputadas las diez primeras jornadas de liga, Juan Rosillo, delantero del Jerez Industrial, lidera la tabla de goleadores con nueve tantos. Además, con su entrega y actitud en cada partido disputado por los blanquiazules, el jerezano se ha ganado a la afición industrialista al tiempo que se ha convertido en un referente para sus compañeros por su actitud tanto dentro como fuera del campo.

-¿Qué supone liderar la tabla de goleadores?

-Refleja el gran trabajo que estamos realizando a nivel colectivo. Es cierto que estoy viendo portería con facilidad pero no lo es menos el hecho de que un jugador por sí mismo no gana partidos, a la victoria siempre se llega desde el trabajo en equipo. Creo que nos estamos caracterizando por ser un bloque homogéneo, todos los compañeros siempre están dispuestos para ayudar al equipo y eso se refleja positivamente en el terreno de juego.

-El Jerez Industrial es líder en solitario...

-Hemos trabajado duro desde pretemporada para estar en la parte alta de la clasificación. Sabemos la exigencia de este club y de sus aficionados y vamos a seguir trabajando al máximo para disputar los play off de ascenso. Esto no ha hecho más que empezar pero con el trabajo de todos seguro que lo conseguiremos.

-¿Se marca una cifra de goles para esta temporada?

-No me gusta marcarme objetivos personales sino colectivos. Lo importante esta temporada es disputar los play off y posteriormente intentar el ascenso de categoría. No me sentiría feliz si marco 25 goles pero no conseguimos los objetivos colectivos.

-Para conseguir esos objetivos es vital el trabajo en grupo...

-En el vestuario se respira gran ambiente. Todos somos una piña y la relación entre todos los compañeros y con el cuerpo técnico es excelente. Además nos sentimos muy respaldados por la junta directiva y eso siempre es un plus de motivación e implicación con el club.

-El próximo domingo llega un partido especial contra el Villamartín ya que se juega en Chapín. ¿Qué espera?

-Que nuestros aficionados acudan a Chapín a animarnos. Jugamos contra un rival muy fuerte y su apoyo desde la grada será vital para conseguir los tres puntos. Puntos que pueden ser muy importantes a efectos de la clasificación ya que esta semana hay varios enfrentamientos entre equipos de la zona alta de la clasificación y podemos dar un gran paso a la hora de marcar distancias con nuestros perseguidores. Que vengan a Chapín, que seguro el equipo se lo agradece consiguiendo la victoria.